El CD San Ciprián tiene el ascenso en el punto de mira

El San Ciprián va a por todas a Meira. Los de A Veiga afrontan el domingo en A Lomba (17.00 horas) el partido más importante de la temporada, con la posibilidad de cerrar ya el ascenso a Primera Autonómica a falta de otra jornada para la conclusión de la segunda fase.

Un triunfo supondría para los de Jaime Méndez sellar ya el cambio de categoría, mientras que un empate le permitiría depender de sí mismo en la última jornada del campeonato para conquistar el objetivo. Una derrota podría complicar a los sancibrenses, sobre todo si es por más de un gol de diferencia, ya que quedarían a expensas de lo que hiciera el Meira en la jornada final.

La escuadra sancibrense tratará de aprovechar la inercia de su victoria del pasado fin de semana, cuando tumbó en casa al Cospeito (2-0), pero sobre todo su gran momento de forma, con cuatro triunfos seguidos, uno de ellos precisamente ante el Meira, por 3- 2. Después de ese encuentro encadenó otros tres partidos ganados y además lo hizo sin encajar un solo gol, con rivales como el Muimenta, el Guitiriz o el Cospeito.

Pese a que la trayectoria del San Ciprián ha sido excelente, acabando como líder del grupo A-1 en la primera fase, los de Jaime tuvieron que sobreponerse a un inicio titubeante, con dos derrotas en los cuatro primeros partidos, aunque después llegaron a encadenar nueve partidos sin perder. El técnico, que se estrena en el banquillo de A Veiga, esgrime las razones que pueden explicar las dificultades en el arranque.

"Nunca sentimos a obriga de subir, é mais a ilusión que temos que a presión que sentimos", asegura el técnico

"Tardamos un pouco en arrancar, pero foi a fase lóxica de aclimatación a un novo adestrador e a unha plantilla con algúns cambios", aseguró Jaime Méndez, que, no obstante, agradece la predisposición de la plantilla para adaptarse lo más rápido posible y para convertir el vestuario en una piña. "A verdade é que a tempada está sendo excepcional, atopeime cun grupo de xogadores tremendamente comprometidos e os novos que chegaron adaptáronse á perfección. En xeral hai un bo rollo dentro do vestiario que penso que axuda tamén dentro do terreo de xogo para que todos queiran dar a cara polos seus compañeiros", afirmó.

CAPACIDAD DE REACCIÓN. Una de las cosas que más valora el técnico es el comportamiento del equipo después de cada golpe, en forma de derrota, tanto en la primera como en la segunda fase. La capacidad de reacción de la plantilla fue ejemplar y cada caída fue respondida con una serie de resultados positivos. Cada vez que el equipo se vio contra las cuerdas a la hora de engancharse al grupo cabecero, nunca falló: "Os xogadores sempre se levantaron rápido e ben. Na primeira fase perdemos dous partidos case seguidos e respondemos con tres victorias consecutivas. Na segunda fase tamén podían xurdir dúbidas tras perder en Cospeito e encadeamos agora catro encontros seguidos ganando, no momento clave".

A Jaime le gustaría ascender, "sobre todo polos xogadores, que o merecen polo traballo que veñen facendo", pero quita presión al equipo. "Nunca sentimos a obriga de subir, é mais a ilusión que temos que a presión que sentimos. Percibo que hai unha sensación de que o merecemos, pero ao principio da Liga non estaba marcado coma o noso obxectivo".

Además del buen grupo, Jaime también rescata algunas pinceladas del alto nivel futbolístico mostrado en los momentos importantes y la regularidad del equipo: "A nivel futbolístico quixera remarcar a concentración e intensidade que amosamos en cada partido, somos un equipo de currantes, pero ademais soubemos manexar moitos rexistros. Nós temos un campo de céspede artificial, pero tivemos capacidade de facelo ben en calquera tipo de terreos de xogo".

El Candelaria, ahora tercero, también tiene posibilidades matemáticas de ascender

A medida que se acerca el final, el nerviosismo suele aparecer porque cerrar los objetivos es lo más complicado. Aun así, Jaime ve al equipo "tranquilo e preparado" para afrontar el partido de Meira con garantías. "Se me fixo en como estamos adestrando e como respondeu o equipo ante o Cospeito, que era outra final, pois teño que estar tranquilo porque os xogadores amosaron unha concentración absoluta sobre o terreo de xogo e en ningún momento houbo nerviosismo ou precipitación", explicó, añadiendo que tiene "confianza total no equipo, pero tamén sei da dificultade que ten o campo do Meira, cunhas dimensións bastante reducidas, intentaremos adaptarnos como o fixemos xa outras veces".

AUTOBÚS PARA LA AFICIÓN. La directiva sancibrense pone un autobús a disposición de los aficionados que quieran arropar al equipo en un momento tan importante. La salida será desde delante de la Casa do Mar, a las 15.30 horas. El viaje será totalmente gratuito para todos.

CANDELARIA. El San Ciprián no es el único equipo mariñano que opta a la primera plaza, ya que el Candelaria, que ahora es tercero, tiene también posibilidades matemáticas de ascender, aunque para ello necesitaría ganar sus dos partidos y que se produzcan resultados que le favorezcan en los duelos del San Ciprián y el Meira, los dos rivales que tiene por encima en la clasificación.