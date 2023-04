CCHV, Prato-Do e Cines Viveiro lanzan unha campaña de descontos en películas infantís

A Asociación de Comerciantes Centro Histórico de Viveiro e a Asociación Prato-Do poñen en marcha de novo unha campaña de colaboración con Cines Viveiro como aposta de oferta cultural de ocio entre as nenas e nenos.

O obxectivo destas colaboracións é "poñer en valor o cine", un sector sumamente castigado nos últimos tempos, polo que "non podemos permitir que desapareza o único que queda en Viveiro". Por este motivo, o CCHV, a Asociación Prato-Do co seu proxecto Viveiro Sostible e Cines Viveiro suman forzas para fomentar e apoiar a cultura cinematográfica nos máis novos.

O ano pasado iniciaron este tipo de colaboracións, e nelas ofrecíanse descontos en forma de vales para animar aos pais e nenos a ir ao cine. Dado o éxito de afluencia, este ano volven a poñelo en marcha, desta volta con novidades.

Para seguir mellorando a experiencia, os organizadores manterán a promoción durante dúas fins de semana seguidas, polo que haberá bonos tanto para o 15 e 16 de abril como para o 22 e 23. Deste xeito, intentarase que ningún rapaz se quede sen poder ver a película preferida porque o aforo estea completo.

Serán vales desconto de 2 euros para poder ver 3 películas de animación e aventuras a elexir: Super Mario Bros, Violeta, el hada traviesa e Los tres mosqueteros.

Os vales serán entregados nos colexios da zona para que cheguen directamente aos nenos. Nesta semana recibirán os vales desconto os centros CEP Lois Tobío, EEI San Roque e Colexio Landro. Na vindeira semana serán os centros restantes: o CEIP de Celeiro, CEIP Plurilingüe Santa Rita de Galdo e o CEIP Plurilingüe de Covas.

O desconto será directo ao presentar o vale en taquilla, pero tamén se pode canxear previamente ao comprar a entrada online en cinesviveiro.com. Este sistema é moi rápido e sinxelo e garantiza que xa tes o teu sitio reservado ao chegar.

O aforo é limitado, polo que se recomenda o sistema de sacar a entrada online. Igualmente, o cine abrirá as súas portas 30 minutos antes do inicio da sesión para que a xente poida ir con tempo e así intentar evitar as esperas.

Desde a organización, apostan por crear sinerxías entre sectores e axudar á recuperación do sector audiovisual. Ademais, o éxito das pasadas convocatorias fai que aposten por repetir novamente esta colaboración a tres bandas.

Estas accións están financiadas con cargo aos fondos Feder, como parte da resposta da Unión á pandemia da covid-19, Unha maneira de facer Europa.