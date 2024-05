O CCH de Viveiro pon en marcha desde o luns unhas xornadas formativas en redes sociais

A Asociación de Comerciantes Centro Histórico de Viveiro pon en marcha dende o luns 20 unhas xornadas formativas sobre redes sociais. O motivo é que nos últimos tempos os hábitos de consumo e a forma de mercar cambiaron moito, as novas tecnoloxías chegaron para quedarse e xa forman parte do dia a dia das nosas vidas. E posto que as utilizamos continuamente, é necesario adaptarse e actualizarse.

As redes sociais convertéronse nunha ferramenta moi útil para amosar os produtos a unha clientela moi ampla, son un escaparate do negocio pero a gran escala. Utilizándoas ben poden ser un aliado moi bo para as ventas dos pequenos negocios. Por todo isto, dende o CCHV, en colaboración coa Oficina Acelera Pyme Asime de Lugo, organizan para os negocios asociados tres xornadas de formación en redes sociais, que se celebrarán durante tres luns consecutivos de xeito presencial na sala multiusos do Concello de Viveiro.



A primeira xornada será o luns día 20 de maio e tratará sobre "como facer fotografías de calidade para redes sociais co móvil". Ter unas boas fotos do negocio e dos productos que vendes é fundamental, aprender como facelas ben ou pequenos trucos de edición axudarannos a chegar mellor aos potenciais clientes.

A segunda xornada será o luns día 27 de maio e tratará sobre "descubre Instagram, de 0 a 100, e como crear contido para as túas redes sociais". Ainda que, como di o refrán, "unha imaxe vale máis ca mil palabras", se a acompañamos dun bo texto explicativo o resultado será moito mellor. Nesta xornada os asistentes aprenderán todo sobre a rede Instagram e a crear contido de calidade para chegar a mais clientes.

A terceira e última xornada será o luns día 3 de xuño e tratará sobre "como facer publicidade en redes sociais". Os asistentes aprenderán a dar visibilidade aos negocios, canalizando a publicidade hacía o seu público obxetivo.

As tres xornadas terán lugar na sala multiusos do Concello de Viveiro, de 19.00 a 21.00 horas. E para asistir é necesaria unha inscrición previa. Están dirixidas tanto ao comercio, como á hostalería e servicios.

Serán impartidas pola axencia de publicidade Donapubli en colaboración ca Asociación de Comerciantes do Centro Histórico de Viveiro, dentro dos servicios que se prestan aos negocios asociados.