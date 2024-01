El CCH plantea a sus socios ampliar su ámbito a todo el municipio de Viveiro

La asociación Centro Comercial Histórico (CCH) de Viveiro celebra este miércoles una asamblea que tiene como novedoso en su orden del día un punto para ampliar su ámbito de actuación a todo el municipio. La convocatoria es en la sala multiusos del concello, a las ocho y cuarto en primera y a las nueve menos cuarto en segunda.

La gerente, Isabel Méndez, explica que la intención es "ver o que opinan os negocios" sobre esta propuesta que considera beneficiosa para el colectivo, que podría aumentar el número de integrantes –actualmente son 121–. "Agora mesmo é a única asociación de comerciantes que está en funcionamento en Viveiro e hai negocios de fóra da nosa área que nos comentan que non entenden por que non poden pertencer. Mirouse e non sería un trámite complicado, propoñémolo para que agora os socios digan se o ven factible ou non", comenta.

En su última ampliación la asociación integró a establecimientos de la zona de Verxeles y recuerda que si esta nueva ampliación sale adelante cada negocio será libre de sumarse o no. En la asociación, recuerda, podrán formar parte de todas las campañas que impulsa, recibir información y asesoramiento, entre otros beneficios.

En la asamblea habrá otros puntos habituales, como el estado de las cuentas, la próxima convocatoria de ayudas para los CCA, las campañas más inmediatas y la también cercana convocatoria de elecciones a la directiva, que según marcan los estatutos toca renovar a finales de febrero al cumplirse dos años del mandato actual. No significa que no vaya a continuar el equipo que está ahora, pero puede haber algunos cambios e incorporaciones.

En cuanto a las campañas, Isabel Méndez destaca el éxito de la del empleado del mes que acaban de poner en marcha y que funciona "xenial, con moita xente que descargou a app e que pregunta polos empregados para poder votalos".

Actualmente los negocios están inmersos en la campaña de rebajas, que culminará con una nueva edición de la iniciativa Fóra Stocks, y la asociación prepara ya otras como la de San Valentín, que tendrá un sorteo "con moitos premios". Además sigue en marcha el Juepeo, que en febrero tendrá dos citas especiales, una precisamente por San Valentín el día 15 y antes, el Juepeo de Comadres el día 8 con motivo del Entroido, que el CCH también celebra.