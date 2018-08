El CCA promocionará Foz y su oferta comercial y turística durante todo el año

Tanto el Centro Comercial Aberto (CCA) de Foz como el propio gobierno municipal avanzaron que tienen la intención de impulsar el turismo en el municipio durante todo el año y para ello tratan de dar a conocer las actividades que se realizan en el municipio en distintas épocas del año.

Este pasado fin de semana, por ejemplo, aprovechando la celebración de la Feira do Libro y del Foz Market, realizaron un elogio del Entroido. La comparsa Sin Xeito, ganadora del desfile, fue la encargada de poner la nota musical y de color con el objetivo de acercar a los visitantes la fiesta de Carnaval, que cuenta con una gran afluencia de público y mucha tradición, además de una gran espectacularidad.

Explican que lo que intentaron así es "achegar o Entroido de Foz aos miles de turistas que en agosto pasan as súas vacacións na vila e así animalos a que no inverno se acheguen a disfrutar dun dos mellores entroidos de Galicia»".

Tanto el Concello como el CCA apuntan que van a continuar realizando actividades así "non só no verán, senón tamén durante o outono e o inverno".

"A promoción realizada do Entroido de Foz é boa proba diso, de aí que animamos a todas as persoas que pasan o seu verán na localidade a que a visiten tamén noutras épocas do ano, como por exemplo durante a celebración do carnaval focense".

En referencia a las acciones a realizar, el alcalde focense, Javier Jorge Castiñeira, explicó que "son unha oportunidade estupenda para poder mostrar que en Foz hai moitísima actividade tamén en inverno. No verán queremos tratar de desestacionalizar e neste caso queremos promocionar o Entroido. Dentro do stand do Concello no Foz Market, ademais da mostra de folletos e cartelería turística, este ano enfatizamos o Entroido, para que toda a xente que veña agora en verán saiba que aquí tamén ten outra data interesante a ter en conta, que é o noso Entroido".

No será la última actividad de estas características, ya que tienen programadas otras similares en eventos futuros para dar a conocer actos en Foz durante otras estaciones del año.