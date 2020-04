El CCA de Foz lanzará una plataforma de venta online en cuatro semanas

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Foz está trabajando en la puesta en marcha de una plataforma web de venta online, que estará operativa en unas cuatro semanas. "Trátase de contar cunha aplicación web, cunha ferramenta de traballo, que será un centro comercial virtual, onde cada asociado e asociada contará co seu espazo individual para dar a coñecer os seus produtos e para poder vender online todo o que teña en tenda", explica el presidente del colectivo, José Carlos Paleo. "É importante ir adaptándose o antes posible ás novas tecnoloxías e ás novas formas de venda para poder competir en igualdade de condicións coas grandes plataformas de venda online que operan en todo o mundo", subraya Paleo.

En este sentido, desde el CCA destacan que estos días en los que los comercios tienen que estar cerrados por las medidas de confinamiento decretadas en el estado de alarma, si esta plataforma de venta estuviera operativa "permitiríalles xerar ingresos e seguir traballando aínda que de xeito diferente", ya que la mayoría de los negocios focenses no cuentan con este servicio de forma individual. "Temos que estar preparados para os novos tempos que podan vir", afirma Paleo.

Esta aplicación web contará con la presentación del CCA focense y con diferentes secciones. Así, habrá un escaparate individual o privado para cada negocio con un gestor de contenidos para el mantenimiento y la actualización del espacio. En la tienda online los artículos estarán clasificados en diferentes niveles, contará con un buscador por nombres o categorías y dispondrá de carrito de compra, así como de la opción de realizar el pedido online, entre otras posibilidades. Las condiciones de venta, como los plazos de entrega, los costes, las devoluciones, las formas de pago o el seguimiento online de los productos serán definidas por cada una de las tiendas.

"O estado de alarma podería rematar a mediados de maio e queremos estar preparados para ofrecerlles aos nosos socios e á súa clientela esta posibilidade", explicó Paleo, que subrayó que la opción virtual está destinada tanto a los vecinos de Foz y los de su entorno, como aquellos que se desplazan a la localidad porque tienen segunda residencia o los que se acercan en verano. "A xente que viña pasar as vacacións aquí eran fieis clientes do comercio focense e queremos que o sigan sendo, cando podan vir aquí, pero tamén que o sexan dende as súas casas", dice Paleo.

En esta iniciativa colaboran el Concello y la Xunta.