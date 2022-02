El CCA Celtas de Foz, único equipo sénior femenino de baloncesto en la comarca

Algunas de las jugadoras, con Pablo Castro y Miguel Fraga. EP

El baloncesto mariñano cuenta solo con un equipo sénior femenino. Se trata del CCA Celtas de Foz. Un único proyecto donde pueden desembocar aquellas niñas que pasen a esta categoría. De hecho el equipo está formando, además de por jugadores de Foz, otras de Burela, San Cibrao o Viveiro, entre otras localidades. Un equipo que llenó un vació cuando Lourenzá dejó de competir.

La escuadra está formada por trece jugadoras y están entrenadas por Pablo Castro, un técnico con experiencia tanto en masculino como en femenino, como en Xove, Celtas y Lourenzá. "Estoy contento porque el compromiso es muy grande y la ilusión también", dice el técnico focego, que cuenta con una combinación de jugadoras muy jóvenes con otras más veteranas, aunque la mayor no pasa de los 26 años. "Es una combinación muy buena y las chicas tienen muchas ganas de aprender y tenemos una conexión muy buena entre ellas y nosotros", explica, refiriéndose al cuerpo técnico. Además, Pablo cuenta con la ventaja de que a muchas de ellas ya las entrenó en cadetes y juveniles.

Castro estuvo tres y cuatro años sin entrenar "y volví porque me lo pidieron ellas, porque siempre colaboraron en cualquier acción del club, como en Zorza Celtas, y me sentía un poco en deuda con ellas", explica.

"No he entrado para estar un año con ellas, sino que el trabajo que estamos haciendo es a cuatro o cinco años"

Sobre el proyecto del equipo femenino "es a largo plazo", dice. "Yo no he entrado para estar un año con ellas, sino que el trabajo que estamos haciendo es a cuatro o cinco años", argumenta. "No somos resultadistas, estamos proponiendo una manera de jugar para no quedarnos en la Segunda División, que es en la que estamos actualmente", afirma. ¿Y cuál es esa filosofía? "Pues no ponerte en una zona si el equipo contrario no mete, jugar al tran tran; nosotros presionamos en toda la pista los 40 minutos, hacemos un juego alegre, intentamos jugar al contraataque, defendemos líneas de pase... Y poco a poco vamos mejorando, y ganamos al líder, al Club Baloncesto do Lea hace dos semanas", recuerda Castro, que entra dos días a la semana con el equipo, los miércoles y los viernes.

"El equipo no tiene nada que ver con el que era antes de Navidad, hemos crecido muchísimo, y vamos a más", añade, y deja un mensaje para la próxima temporada. "El objetivo el curso que viene es estar peleando por ascender".

E insiste en la filosofía que quiere implantar en el grupo. "El baloncesto no es ir a jugar un poco y tirar unas canastas; el baloncesto es ritmo, jugar con cabeza, pensar en cada acción, valorar el balón y no perderlo, es ir puliendo pequeños detalles, y eso poco a poco lo vamos consiguiendo, si bien es verdad que muchas jugadoras estuvieron paradas mucho tiempo", subraya.

Pablo volvió a los banquillos tras cuatro años de parón. "Lo echaba mucho de menos, el baloncesto ha sido toda mi vida, desde 4º de EGB siempre estuve en baloncesto y ahora con los niños ya un poco más mayores puedo comprometerme a dirigir este grupo", concluye.

El CCA Celtas de Foz está formado por trece jugadoras. En el puesto de base juegan Irina Puyol, Carla Gallo y Rosalía Rodríguez; las escoltas son Antía Río y Araceli Palmeiro; las aleros Paula Ares, Cristina Paz, Lucía Soto y Carlota Fernández; por dentro juegan Carmen Alonso, Kesia e Irina Galdo y Fátima Vázquez. En cuanto al cuerpo técnico lo forman Pablo Castro como entrenador principal, Miguel Fraga de ayudante y Iago Peláez como delegado.

Una de las cosas que más valora Pablo Castro es el respaldo que tienen de la directiva del club. "Están cien por cien con nosotros, vienen a ver nuestros partidos y saben que tenemos la filosofía del club, pelear cada balón, luchar hasta el final", explica.

El CCA Celtas de Foz ocupa la séptima posición en la Segunda División en Lugo. El balance es de tres partidos ganados y seis perdidos, pero en la última jornada fueron capaces de pelear hasta el final con el líder, el Club Baloncesto do Lea.