CC.OO. pide una tarifa competitiva al nivel de Europa pero que Alcoa invierta en San Cibrao

El día a día de la fábrica de San Cibrao es que produce a buen ritmo porque, a pesar de las 32 cubas electrolíticas paradas y la menor intensidad, la fábrica posee 512. Eso sí, el recibo de la electricidad le está saliendo considerablemente más caro que cuando las subastas de interrumpibilidad eran más generosas y el precio de la luz se contenía. Dado que la situación se complica por momentos y puede haber un "impacto" para la fábrica tras las elecciones generales, este viernes cargos de Comisiones Obreras en Galicia se desplazaron a las movilizaciones, entrevistándose también con personal de las auxiliares.

Su propuesta es la de exigir una tarifa eléctrica competitiva respecto a la industrial de Francia o Alemania pero exigiendo compromisos a Alcoa para que, a cambio del estatuto de electrointensivas, "fale cos traballadores para deseñar o futuro de San Cibrao".

INCERTIDUMBRE TOTAL. El responsable de industria de CC.OO. Galicia, Víctor Ledo, reconocía en Viveiro que "a incertidume é total no sector enerxético, industrial e político. Hoxe [por este viernes], en plena folga para pedir freo ao cambio climático, a ministra de Transición Enerxética asumiu o estado de emerxencia climática pero na Coruña e A Mariña estamos nun estado de emerxencia industrial e laboral". Aseguró que "Alcoa San Cibrao está nun momento sensible debido a decisións políticas que están por tomar e outras que tiñan que estar tomadas pero non se fixeron", añadió, criticando que se haya utilizado el asunto como moneda de cambio para defender unas posiciones u otras cuando la fábrica estaba necesitada de "medidas de estabilidade enerxética e, con elas, das condicións laborais e da cidadanía". Ledo, uno de los imputados a causa de la manifestación frente al Congreso de los Diputados en defensa de Alcoa A Coruña, reconoció que desde hace un año Alcoa tiene un problema energético, un lastre grave. "A competitividade xa non vén da man de obra; precísase o estatuto de hiperelectrointensivas, compensacións por CO2 a nivel europeo e potenciar os contratos bilaterais sobre o subministro eléctrico", señaló.

También compareció Ramón Sarmiento, secretario general de CC.OO. en Galicia, en un rueda de prensa donde deploraron que el estatuto electrointensivo que se esperaba en marzo, no llegará en octubre ni se sabe su contenido.

PRECIO INSUFICIENTE. En Comisiones sospechan que la reducción de precio eléctrico que aportará el estatuto será insuficiente y se necesitarán medidas complementarias. Echan de menos un "venres enerxético" y la implicación de la Xunta de Galicia, a la que piden deje de atacar a otras administraciones y colabore en obtener un proyecto de inversiones y mejora de instalaciones "garantizando a calidade do emprego". Hasta finales de año serán meses cruciales en los que habrá que ser "máis áxiles".

Críticas a los "adormilados" políticos por una tendencia en Galicia muy negativa y con clientes ahora en crisis como Italia o Portugal

José Antonio Zan, delegado sindical en la planta sancibrense, incidió en la urgencia de abaratar el megavatio industrial. "En 2018 Alcoa pagó quinientos millones por la electricidad y si estuviera en Alemania o Francia el coste sería un 40% menor". Defiende contrapartidas en inversiones por parte de la multinacional "para no hacer el ridículo como en estos últimos siete años" y recordó que el incremento de fondos para el CO2 se consiguió después de las movilizaciones en Madrid. Cree que deberían ser desembolsados ya, pues "si Alcoa recibe el dinero para ser competitiva, se vería obligada a revertir en la sociedad inversiones".

NO DEJAR CAER LA FÁBRICA. "No pueden dejar caer la fábrica", dijo Zan, incidiendo en las mejoras que necesitan el puerto, los transformadores, los hornos de homogeneización, el área 34 de filtración o la apertura de otro depósito de lodos rojos. "Cualquier Gobierno debe exigir un plan de inversiones y para eso debe pagar cuanto antes las ayudas por CO2 pues es importante llegar a final de año con el conjunto de cuentas de las plantas en positivo".

LA SUBASTA ELÉCTRICA. "Si no se hace nada, tendremos un impacto en la planta", aseguró Zan, alertando sobre la nueva subasta de interrumpibilidad que debería ser en diciembre. "No podemos llegar a una situación muy grave, no vamos a permitir que desaparezca porque alguien no quiera legislar y hacer su trabajo; iremos a donde haga falta", señaló ante cualquier parada de más cubas o intento de cierre.

EL TEMIDO "IMPACTO". El también sindicalista de Alcoa Mariano Quintela se preguntó: "Na Mariña imos vivir todos da hostalería?" y agrandó el impacto de una caída de Alcoa respecto al de A Coruña o Avilés, porque los 1.900 trabajadores de Alcoa representan un porcentaje laboral muy importante en los 16 concellos mariñanos. "En poucos anos poden representar os xornais do 20% das familias e se a poboación se vai, notarano no hopital e na hostalería". Quintela recela de algún posicionamiento político y creen que los alcaldes deberían canalizar sus reivindicaciones a través de la Mancomunidade.