CC.OO. apuesta por renovar ya el comité en Alcoa de San Cibrao

La sección sindical de Comisiones Obreras en la factoría de Alcoa en San Cibrao celebró este viernes una asamblea ordinaria con sus afiliados y simpatizantes a fin de analizar la situación en la fábrica y también la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para la renovación del comité de empresa, dado que "no tiene lógica que en año electoral los sindicatos asuman la crisis en la planta de Alúmina y el rearranque de las cubas de Aluminio", incide el presidente actual del comité, José Antonio Zan (CC.OO.).

Con relación al rearranque de las cubas en la planta de Aluminio recuerda que está previsto para el mes de junio del próximo año 2023 y solo unos meses después, en noviembre, serían las elecciones sindicales, por lo que las fechas estarían muy parejas.

El sindicato considera que es la única solución para no estar con campañas electorales en un momento en que es necesario solventar el grave problema que atraviesa ahora Alúmina, debido al incremento de los costes energéticos. "Quien afronte esa situación no debe estar pensando en que dentro de un año tiene elecciones, se necesita un comité fuerte, unido y fresco".

Zan indica que los integrantes de sindicato en la fábrica "entienden que debe ser así, saben cómo está el comité y que para salir de esta situación hacen falta propuestas, desde CC.OO. siempre las hemos puesto sobre la mesa y seguiremos luchando, pero hay que enfocarse en el objetivo de dar viabilidad a Alúmina más allá de 2027", recalca. Los asistentes respaldaron su parecer en la asamblea que tuvieron este viernes en las instalaciones de la empresa, que registró buena participación.

MEDIDAS. En cuanto a la situación de Alúmina no duda al calificarla de "crítica" y añade que "solo cabe esperar las propuestas de Europa y, sobre todo de Alemania, a ver si ofrecen alguna alternativa para las empresas altamente dependientes del gas, que pongan soluciones sobre la mesa. No es lo mismo que la Unión Europea (UE) tome cartas en el asunto para no permitir la caída de industrias de toda Europa a que se ponga de perfil", incide.

José Antonio Zan entiende que además de esos acuerdos es necesario que el Gobierno español adopte otras medidas, como las ayudas por reducción de emisiones de CO2, "que en este momento no se están llevando a los márgenes que permite la UE, como lo demuestra que otros países están dando más dinero a sus empresas. En concreto, menciona a Francia, Alemania e Italia.

Zan espera que se cumplan los plazos previstos y que este mes comience la ejecución de inversiones en la factoría de San Cibrao. En este sentido, alude al horno de homogeneizado, el transformador, las mesas de colada, el campo de compensación magnética y la tan ansiada PPA que permita avanzar con el marco energético que precisa la fábrica, según insiste.

Por su parte, la sección sindical de la CIG en la fábrica celebra su asamblea interna el lunes, a las tres y cuarto de la tarde, para evaluar la situación del complejo aluminero y proponer movilizaciones. Este sindicato duda de la conveniencia de convocar elecciones para renovar el comité y aboga por defender el empleo en toda la factoría.