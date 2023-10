El CB Viveiro pelea hasta el final pero cae con el Cambre en su debut en Primera Nacional

El Club Baloncesto Viveiro cayó en su debut esta temporada en Primera Nacional en la cancha del Baloncesto Cambre por 66-59. A pesar de la derrota, el conjunto mariñano dejó buenas sensaciones tras hacer una pretemporada sin apenas partidos amistosos y con poco rodaje.

El conjunto vivariense comenzó bien el partido, moviendo el balón y anotando fácil, pero los locales subieron líneas, y a través de una presión intensa colapsaron al Viveiro, que perdió numerosos balones. Pero fue algo que solucionaron en el segundo periodo, y se fueron perdiendo solo de cuatro puntos al descanso, porque los locales anotaron un triple de ocho metros a tablero.

El partido continuó muy igualado durante el tercer y cuarto periodo, con el CB Viveiro saliendo mejor de la presión. El duelo llegó al final con empate a falta de dos minutos, pero otro triple a la desesperada desde el medio campo de los locales dejó un poco tocados a los de Luis Fernández, que intentaron reaccionar sin éxito.

"Estoy contento porque no es una cancha fácil y estábamos sin rodar", dice Fernández, el técnico. "No creo que muchos equipos vayan a ganar aquí", advierte. "Ahora prepararemos el siguiente partido contra Rosalía, que todavía no ha jugado y es un poco incógnita", concluye el entrenador. El próximo fin de semana, el conjunto mariñano recibirá el sábado a las 18.00 horas en el Municipal, al conjunto compostelano.

Anotadores del CB Viveiro: Pepe (2), Carlos (12), Marcos, Mario (2), Fabián (12), Brais (2), Pablo (14), Piñón (2), Sebas (13), Luis y Nicanor.

No tuvo tan buen debut el Adamo Celtas de Foz femenino, que cayó de manera contundente en la cancha del Básket Coruña por 67-39. El equipo, recién ascendido a Primera Autonómica, no fue capaz de entrar en el partido con buen pie, a pesar de que en los primeros cinco minutos llegó a ponerse por delante en el marcador, pero en el primer cuarto ya perdía por nueve puntos y al descanso por 15.

Tras el descanso, la diferencia se fue por encima de los 25 puntos y el partido fue controlado en todo momento por el conjunto herculino.

Hubo un factor importante en el partido, el mal porcentaje de tiro desde la línea de 6,75 del equipo focense. Sus jugadoras no anotaron ninguno de los dieciocho tiros de tres puntos que intentaron, y tampoco estuvieron afortunadas en el tiro libre, con solo un 40% de acierto. Cecilia de Jorge, con 16 puntos, fue la mejor en ataque del equipo de Pablo Castro.

Pelea por un balón en un duelo del Adamo Celtas. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El entrenador achacó la derrota a la falta de ritmo. "Temos que adaptarnos á categoría, non estamos preparados aínda para competir neste ritmo de xogo", reconoce, y asegura que "non cremos que sexamos un equipo inferior, senón que temos menos ritmo", advierte el técnico.

Anotadoras de Adamo Celtas de Foz: Lucía, Paula (2), Cecilia (16), Kesia (1), Sara (6), Cristina, Fátima (3), Uxía (2), Carmen (2), Rosalía (2), Carla (4) y Ana (1).

El próximo encuentro para el conjunto focense se jugará en la cancha del Costa Ártabra, en su segundo duelo consecutivo fuera de casa. El conjunto ferrolano venció en la cancha del Xiria en la primera jornada de Liga en Autonómica.

El Megabyte Celtas de Foz masculino es el líder en solitario del grupo Norte de la Segunda División. El conjunto de Alberto Méndez se impuso por un ajustado 71-69 al Calvo Artai en un encuentro disputado en el pabellón de Marzán y es el único equipo de su grupo que ha ganado los dos partidos disputados hasta el momento en Liga. El partido estuvo muy igualado hasta el final, y se decidió en los últimos segundos del encuentro.

Los anotadores del Celtas de Foz fueron: Ángel Cao (15), Darío (2), Javier Yáñez (3), Ramón (2), Daniel Yáñez (11), Brais (6), Álvaro (4), Lucas (4), Andrés (9) y Hugo Cobas (15), Dani Lastra y Manu Moinelo.

En la próxima jornada, el Celtas de Foz visita la cancha del Galogrín, que perdió con Rosalía en la última jornada.