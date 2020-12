El cauce del río Xunco ya está limpio de la arenilla de caolín que lo tiñó de blanco

El cauce fluvial del río Xunco, en el municipio de Cervo, ya está limpio de la arenilla de caolín que hizo que presentase un color blanquecino en los últimos días, con motivo de los arrastres de ese material desde las balsas del mineral existentes junto a las minas del concello.

El lecho del río presentó ese aspecto, debido a que las abundantes precipitaciones de lluvia caídas en jornadas pasadas arrastraron dicho material hacia el mismo. El cauce continúa revuelto a consecuencia de la lluvias, pero ya no quedan restos apreciables del vertido del que alertó el Concello.

La zona comprendida entre El Pilar y la Mina todavía cuenta con restos arenosos de caolín, debido a los arrastres ocasionados por las precipitaciones. El torrente de agua que cayó en los últimos días hizo que ese material se desplazase hacia el río desde las zonas donde se encontraba embalsado. La zona afectada por este vertido, originado a partir del fenómeno meteorológico citado, afectó al área comprendida entre Sargadelos y San Román.

DEMANDA. La sección sindical de la CNT indicó este miércoles que continúa con sus reclamaciones al Concello de Cervo con respecto a los trabajadores del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES). Según explican desde el sindicato estos trabajadores figuran en el grupo E, de peones, en las categorías profesionales cuando tienen reconocida por la justicia una categoría del grupo C2, correspondiente a oficial de primera o conductor.

"As cantidades adebedadas polo Concello aos seus traballadores ascenden a 20.000 euros que podían ser rectificadas de forma rápida e sen intereses", aseguran desde la CNT, "pero o alcalde prefire seguir malversando os fondos do consistorio e confrontando á sección e as súas lexítimas reclamacións por vía xudicial".