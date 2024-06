Catuxa Salom o Tecor Societário entre las bandas que tocarán en el Aturuxo de Bravos

El festival Aturuxo de Bravos (Ourol), organizado por la asociación cultural Aturuxeiros, reunirá a diez bandas y grupos del panorama gallego los próximos días 19 y 20 de julio en la localidad. Se trata de A Pedreira, Amigos do Folk, Catuxa Salom, Loita Amada, Lambe Lambe, Os do 21, Espera que vou mexar, Manu Kaso Aparte, Tecor Societário y Pakolas.

La diputada provincial de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas, Carmela López, participó junto a la presidenta de Aturuxeiros de Bravos, Carmen Rivera Vidal, en la presentación de la décimo segunda edición del evento, que contará nuevamente con el apoyo de la institución provincial y se celebrará los próximos días 19 y 20 de julio. El acto se desarrolló este sábado en el café bar A Sacabeira de Sargadelos.

Carmela López felicitó a los organizadores do festival y subrayó la importancia de la celebración de iniciativas culturales como esta, "que poñen en valor as nosas tradicións a través da música, e ademais son un polo de atracción importante para fomentar e dinamizar pequenas parroquias rurais coma esta de Bravos, no concello de Ourol". Por ello, destacó la colaboración del organismo provincial un año más con la asociación organizadora, que presentó por todo lo alto el evento, con una jornada festiva en la que actuó el grupo compostelano Kedirá.

El evento ofrece acampada y entrada gratuita para todos los asistentes y se desarrollará desde la tarde del 19 en la localidad ourolesa de Bravos. El primer día incluye una cena de hermandad y el sábado 20, además de los conciertos, habrá juegos intergeneracionales, talleres y actuaciones cómicas o teatrales, dirigidas a todo tipo de público.

La organización pone a disposición de los asistentes un servicio gratuito de autobús para facilitar los desplazamientos para evitar así que conduzcan y estacionen a altas horas de la madrugada.

El Aturuxo se define a sí mismo como "un festival diferente para público familiar, inclusivo e próximo, onde a diversidade e a cultura galega son as protagonistas". Por esa razón, el entorno rural en que se lleva a cabo se convierte en el escenario perfecto para que las diferentes generaciones compartan las potencialidades de cada una y que todos se hagan conscientes "da importancia de coidar o noso patrimonio sociocultural e ambiental", recalca la organización.