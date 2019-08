"La catedral de Mondoñedo tiene una piedra rojiza espectacular"

El estilista Óscar Novo grabará unas tomas junto a la catedral de Mondoñedo el próximo lunes para su nueva campaña publicitaria. Campo do Oso y O Salto do Coro fueron otras de las localizaciones escogidas por Novo para sus campañas.

¿En qué consiste esta campaña?

Ahora al mundo del estilismo está llegando todo lo natural. Como aquí en Galicia no se está moviendo mucho todavía, pretendemos que con esta campaña sí lo haga. En ella se compara a la gente y a las personas, sus colores de pelo, con la naturaleza de aquí: paisajes, animales... Por eso seleccionamos unas localizaciones muy concretas.

¿Por qué escogió Mondoñedo para grabar?

Yo tengo raíces allí, mi padre es de la zona y pasé mis vacaciones de infancia en Mondoñedo. La catedral la escogí por la piedra. De las que hay en Galicia destaca mucho por el tono de la piedra, que es como rojizo. Me parece espectacular. De hecho, de las tomas que se graban, será la única en la que aparecerá un edificio. El resto son en playas, montes, cascadas...

¿En qué otros lugares mindonienses grabó?

En Mondoñedo también estuve en O Salto do Coro y en Campo do Oso, con una manada de caballos salvajes y ahora en a Praza da Catedral. En las tomas de Mondoñedo van a aparecer aves rapaces, búhos, lechuzas y una águila esteparia. El lunes asistirán Rosa Cedrón y Fran Velo, de Herdeiros da Cruz.

¿Con qué artistas está contando en esta campaña?

Además de Rosa Cedrón y Fran Velo, también sale una periodista de la TVG que es Eva Conde, que ahora está en Telecinco. Mónica Domínguez, periodista también, y el ciclista Óscar Pereiro.

¿De dónde viene su interés por el estilismo?

Me dedico a esto desde siempre, llevo trabajando en este sector desde los 15 años, pero soy un estilista al desuso. Yo soy la sencillez total, me encanta todo lo básico. No me gustan los colores chillones ni los cortes de pelo extravagantes. De hecho, esta es la campaña que más centré en mi forma de ver la moda, el estilismo, porque en las otras que hice al final siempre acabas trabajando para más gente, y nunca te quedas contento del todo con lo que haces. No sé la gente cómo lo asimilara a la hora de que esto salga a la luz, pero es lo que me apetece hacer.

¿Tiene alguna otra campaña programada?

Tengo otras dos. La segunda es de novias y también saldrá Rosa Cedrón. Tendremos a tres mujeres entre 45 y 55 años porque quise enfocarla a estas edades en vez de a chicas más jóvenes. Tenemos otra que va a estar pensada para los caballeros, pero esta está más en el aire. Eso sí, todas las voy a hacer en Galicia, y todas van a llevar algo de Mondoñedo.

Ya estoy pensando en las nuevas campañas que voy a desarrollar y todas ellas van a tener algo mindoniense

¿Cuál es el objetivo de esta última campaña?

Intentar cambiar un poco el chip de la gente y darles a entender que menos es más. Aparte de la peluquería tengo un centro de medicina estética, y quiero hacerle entender a las personas que los retoques están bien, un cambio de look está bien, pero no en exceso. Retocarse está perfecto, pero no hace falta disfrazarse para eso. Habrá ciertas cosas que serán interesantes, quiero ver cómo reacciona la gente.

¿Cuándo se animó a abrir su salón y por qué?

Yo nací en León, pero más tarde me fui a vivir a Lugo. A los 18 años hice un viaje a Vigo y ya me quedé a vivir allí. El primer Óscar Novo Salón lo abrí en un hotel destacado, pero se me quedó pequeño y lo tuvimos que cambiar. Después abrí este, que es enorme, como un museo. Todo con antigüedades, imágenes de iglesia, chimenea... Es un capricho en realidad, yo quería un salón que fuera como una casa. Trabajamos mucho en ello. Hay una barra de bar para tomarse cafés y los sábados por la tarde música en directo. El trato que ofrecemos es completamente personalizado. Los clientes vienen a que les atienda un estilista y por lo general te dicen que les aconsejes y que hagas lo que quieras. Es como un salón de clase alta, aunque el precio es normal. La diferencia es que es un trato muy exclusivo.

¿Qué tratamientos ofrecen?

Toda la coloración que tenemos es natural, sin amoníacos y sin peróxido. Todo es libre de parabenos y de sulfatos. También ofrecemos tratamientos con minerales, con partículas de oro.

¿Tiene pensado algún nuevo proyecto para el futuro?

La idea es poder abrir otro salón de cara al año que viene. También quería hacer alguna cosa relacionada con Mondoñedo, porque me encanta ese sitio, pero al final creo que no será viable.