La catedral de Mondoñedo estrena una visita única

La diócesis de Mondoñedo, el cabildo de la catedral mindoniense y la empresa ArtiSplendore pusieron en marcha una nueva visita en el templo mindoniense. Bajo el título ‘Altius: contemplando Mondoñedo desde la Paula’ presenta un recorrido exclusivo, único y especial que además permitirá disfrutar de las vistas de la ciudad desde la famosa campana conocida como la Paula, que a día de hoy sigue marcando el ritmo de la vida mindoniense y cuyo toque ya es Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

En esta nueva visita se podrán contemplar los salones góticos de la catedral, en donde se encuentra el museo catedralicio que guarda más de 300 piezas únicas. Habrá la posibilidad de asomarse al balcón del obispo y cruzar por el rosetón, desde donde se ascenderá a lo alto de la fachada principal, desde donde poder apreciar la ciudad en una panorámica de 360 grados.

La duración aproximada de todo el recorrido es de una hora y se hace para grupos de como mínimo cinco personas. El precio general de la visita es de 10 euros; para jóvenes de 12 a 18 años es de 5 y para los niños hasta 12 de 2,50. Los colegios e institutos tienen tarifas especiales de 3,50 y 4 euros, respectivamente. La visita también incluye el acceso al interior de la catedral con audioguía. Las reservas pueden hacerse de manera telefónica u online en la página web www.catedralmondoñedo.com.

En Semana Santa está previsto un horario especial con visitas el Jueves Santo a las once y media de la mañana y a la una; el Sábado Santo a las once y media y a la una, por la mañana y a las cinco de la tarde. A partir del 14 de abril se desarrollarán los viernes a las cinco de la tarde y los sábados a las once y media de la mañana y a la una.