As Catedrais vuelve a llenarse tras un julio más flojo que en años anteriores

La playa de As Catedrais vuelve a recuperar su poder de atracción después de un mes de julio en el que en ningún día llegó a completar el cupo de 4.812 entradas que establece la Xunta para la temporada alta. En la primera semana de agosto, el arenal ribadense rozó el lleno durante el pasado viernes y colgó el cartel de "no hay billetes" el domingo y el lunes. Asimismo, desde primera hora de la tarde del lunes ya era imposible conseguir una plaza para el martes a través de la web que gestiona y tramita las reservas.

Si el ritmo de reservas no decae, todo hace indicar que el miércoles también se podría completar el cupo y, de este modo, encadenar cuatro jornadas seguidas de lleno. Al cierre de esta edición quedaban poco más de medio millar de plazas disponibles para el miércoles.

CAÍDA DE UNA SEÑORA. En la tarde del lunes, el servicio de socorristas de As Catedrais atendió a una señora de avanzada edad que se lastimó al tropezar y caer de rodillas sobre la arena. La mujer, que paseaba por la playa apoyada en una muleta, fue derivada al hospital para comprobar si la prótesis que tenía en un rodilla había sufrido algún daño.

DATOS MENSUALES. La concejalía de Turismo de Ribadeo, que dirige Ana Martínez, realizó el lunes un balance sobre la cifra de personas que visitaron la villa durante el pasado mes de julio. El mismo sirvió para confirmar que la menor presencia de turistas en As Catedrais se repitió también en el resto de la localidad. "Superamos os 25.000 visitantes, (...) pero é certo que non chegamos ás cifras do ano pasado, polo que este xullo non foi o mellor que desexásemos", dijo.

Martínez achacó este descenso "ao tempo inestable que se rexistrou o mes pasado en toda a comarca da Mariña", al tiempo que destacó que, "a pesares disto, o turismo de grupos organizados si que medrou con respecto a outros anos", explicó.

La concejala ribadense concretó que "na oficina de turismo de Ribadeo recibíronse preto de 10.000 consultas e no punto de información turística da praia das Catedrais aproximámonos ás 16.000", afirmó. Los días con mayor afluencia fueron el 18 y el 19.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, "o turismo nacional supón un 88%, sendo Madrid o principal emisor, e o internacional un 12%, destacando as procedencias de Francia, Alemaña e Italia", confirmó.

Ana Martínez, tras realizar un sondeo en el sector, cifró la ocupación hotelera "nun 75% durante o mes de xullo". Finalmente, destacó también el paso de peregrinos y las cinco visitas guiadas gratuitas que impulsan desde la delegación de Turismo municipal.