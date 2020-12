Medio Ambiente redacta un informe sobre el derrumbe de un arco de As Catedrais

Funcionarios de la Delegación Territorial de la Consellería de Medio Ambiente están redactando un informe sobre lo sucedido este domingo en la playa de As Catedrais, donde un importante desprendimiento de rocas dejó seriamente dañado uno de los arcos pétreos que configuran el singular paisaje de este Monumento Natural, uno de los lugares más visitados de Galicia.

Fuentes de la propia Consellería informaron a Efe de que ayer mismo se desplazaron al arenal agentes medioambientales de la Xunta de Galicia, así como personal técnico de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para realizar una primera valoración de los años.

Ahora, aclaran, se seguirá el "procedimiento habitual" en estos casos, de modo que se redactará un informe sobre lo sucedido, para analizar qué tipo de medidas habrá que adoptar, para proteger y preservar este paisaje único, sometido a una fuerte erosión como consecuencia de las inclemencias del tiempo y la propia acción del mar.



ASÍ FUE EL DERRUMBE. La playa de As Catedrais sufrió en la noche del domingo al lunes un fenómeno natural que no por esperado es menos inquietante: un derrumbamiento. Esta vez fue muy serio. Uno de sus famosos arcos se vino abajo por completo. El alcalde cree que aunque esto es imprevisible, hay que tomar medidas.

Es obvio que la génesis de la playa ribadense de As Catedrais tal y como se puede ver a día de hoy se encuentra en los desprendimientos. Pero el ocurrido durante la noche del domingo al lunes, o tal vez en la mañana del lunes, fue muy considerable y deja al famoso arenal sin uno de sus representativos arcos que contribuyeron a darle el nombre que se le adjudicó ya en los años 80, abandonando el topónimo original de Augas Santas.

El episodio se produjo en una de las zonas más bellas de la playa y amenaza con tener continuidad en la parte alta del acantilado

El desprendimiento se generó en una de las zonas más bellas de la playa, donde se concentran varios arcos de forma consecutiva y hay dos de los "ollos", entrantes en el terreno que se pueden ver desde el sendero que discurre por la parte alta y que son otro de sus elementos singulares.

Aunque en la playa los pequeños desprendimientos se dan de vez en cuando, no hay registros de uno tan importante como este. El volumen de algunas de las rocas que se acumulan en la arena es impresionante y afortunadamente el momento del desprendimiento y las circunstancias actuales de pandemia con escasísimos desplazamientos hicieron que no se registrase ningún herido.

En cuanto se dio a conocer la existencia del desprendimiento se desplazó hasta el lugar personal de la Xunta así como dos agentes de la Policía Local y el concejal Jorge Díaz Freije. Sin embargo ninguno pudo hacer otra cosa que certificar lo que había sucedido, también en la parte alta del camino.

[Rocas desprendidas en As Catedrais. P.V.]

Porque el desprendimiento fue tan importante que dejó en el aire una parte del sendero por el que se llega hasta allí. Se trata de una zona que casi siempre está en dominio público marítimo-terrestre, con lo que Costas tendrá que plantearse si hace algo al respecto.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, recordó que As Catedrais tiene unas características que la hacen muy especial "tanto para o bo como para o malo" y añadió que este fenómeno es "inherente a esta costa, derivado da acción da propia natureza que deu orixe precisamente ao que hoxe é As Catedrais. Predicilo no tempo e no espazo é pouco menos que imposible e está fóra do noso alcance".

Eso sí, ya indicó que las distintas administraciones "teremos que tomar medidas preventivas ao respecto e os veciños e os visitantes da nosa costa teñen que tomar conciencia das mesmas. Polo tanto, desde o Concello de Ribadeo, xa advertimos na entrada de todas as praias do perigo de aproximarse aos cantís". Recordó que la Consellería de Medio Ambiente gestiona este espacio natural "e xa prohibiu o uso público da parte superior dos cantís e colocou numerosos carteis advertindo deste risco".

El geólogo Juan Ramón Vidal Romaní ya había advertido en una entrevista en El Progreso que por las características de As Catedrais, el proceso de erosión haría que desapareciesen como tal en unos 100 o 200 años.