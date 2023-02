Daniel Salgado: "As Catedrais es de los lugares más bellos del planeta"

Una simple búsqueda en internet sobre pinturas marinas o fotografías de la costa pronto revela el tirón de la playa de Augasantas o As Catedrais. Óleos y artistas de todo tipo cuelgan su visión sobre uno de los parajes naturales más retratados, que cambia según la marea y las horas del día pero también en su inestable geología. Daniel Salgado (47 años, A Coruña), protagonista de la campaña del Banco Santander Algo Personal que pretende dar a conocer el lado más humano de algunos de sus empleados y su día a día profesional, también se ha visto atraído por la belleza del rincón mariñano.

En su caso, un directivo del banco premiado como fotógrafo en los últimos años en algunos de los certámenes internacionales más prestigiosos en el ámbito de la fotografía de la naturaleza, como el Wildlife Photographer of the Year, Asferico, Photo Montier, Melvita y Montphoto, entre otros, la playa ribadense de As Catedrais es protagonista de escapadas fotográficas, que son muchas y a menudo lejanas. Con su cámara, corrobora que este monumento natural es ya de los mejores embajadores de Galicia en el mundo.

Daniel Salgado, en As Catedrais. BS

¿Por qué eligió As Catedrais? Es un monumento natural muy icónico, sobre todo su famoso arco, ¿tiene una visión particular del mismo?

Todo el litoral cantábrico, desde Cabo Ortegal hasta Bayona, es en mi opinión una de las localizaciones más bellas del planeta. Tenemos la enorme suerte de tenerlo cerca. La playa de As Catedrais es un lugar icónico, plagado de verdaderas obras maestras de la arquitectura natural. Un lugar único donde recrearse con la fotografía. Cada vez que voy, encuentro un detalle distinto, un momento diferente, uno no se cansa de volver.

¿Cómo ha sido su visita a A Mariña? ¿Conoce también O Fuciño do Porco o paisajes del interior, dada su pasión por la naturaleza?

Ese trozo de costa contiene multitud de enclaves maravillosos. Acantilados, amplias playas, pequeñas calas, arcos de piedra… O Fuciño do Porco, pero también los acantilados de Loiba, Praia das Illas… As Catedrais se llevan la fama y, de hecho, eso ha conllevado una afluencia masiva. Recuerdo cuando hace 20 años uno podía bañarse en este lugar prácticamente solo un día de verano. En cambio, otros parajes de la región, igualmente bellos, podemos aún tener el privilegio de recorrerlos en soledad. Es grandioso.

Dice que es importante transmitir emoción, ¿qué factores considera más determinantes, además de la luz, para este arte?

Tal como yo concibo la fotografía, hay dos pilares para generar emoción en una imagen. Uno es el valor pictórico: los aspectos compositivos, la forma en la que disponemos los elementos sobre el encuadre. El otro es el instante, el momento, la narración, la historia que transmitimos… es la gran aportación inicial de la fotografía: nos permite guardar un instante. Con ambos pilares construimos el impacto visual, generamos una emoción en el observador.

¿Cuál ha sido el reto fotográfico más importante o dificultoso que ha abordado?

Si pienso en un proyecto fotográfico concreto, creo que la mayor dificultad que he encontrado ha sido fotografiar ballenas jorobadas en libertad. Hay innumerables escollos para conseguirlo, desde el logístico, que requiere alcanzar los lugares remotos en los que es posible sumergirse con estos animales fascinantes, hasta los meteorológicos, el mar picado, la escasa visibilidad en muchas ocasiones… e, incluso, lidiar con la frustración de invertir muchos días sin conseguir resultados. Todo eso se olvida en el preciso instante en el que uno se encuentra con una mamá yubarta y su cría. Es muy difícil transmitir esa emoción en una fotografía, pero se queda grabado en tu mente de por vida.

¿Hay que evolucionar siempre? ¿No dar nada por sentado?

El reto más importante para cualquier persona que desarrolla un proceso creativo, sea el que sea, es mantenerse en continua evolución, evitar el conformismo y la comodidad de seguir haciendo lo que ya sabes hacer, y estar dispuesto a asumir riesgos. Cuando cierras la puerta a evolucionar, no haces más que copiarte a ti mismo. Seguir experimentando, probando, buscando nuevas visiones y formas de hacer las cosas, es el verdadero reto para un fotógrafo.

Habla de acostumbrarse al cambio, con paralelismos entre los números bancarios y la fotografía. ¿Cómo definiría la Unidad de Control Interno y Gestión del Cambio en Galicia del Santander?

Ese inconformismo, esa búsqueda continua por mejorar las cosas, es lo que en Santander intentamos implementar en el día a día. Siempre hay formas de mejorar la experiencia de nuestros clientes. No vale quedarnos en lo que ya sabemos hacer. En la Unidad de Control y Gestión del Cambio realizamos dos roles con nuestra red de oficinas: uno es controlar y velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa (de contratación, de prevención de blanqueo, de ciberseguridad…). El otro es acompañar a nuestras oficinas en los procesos intensos de cambios organizativos, tecnológicos y culturales.

Si tuviera que hacer algún cambio en la gestión territorial, ¿qué sugeriría para lugares que ha visto?

El gran cambio que debemos abordar desde la gestión territorial es compaginar el desarrollo social y económico con la preservación de los espacios naturales. Un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Como empleado de Santander, es un orgullo pertenecer a una organización que responde a los grandes problemas de nuestro tiempo, a través de propuestas concretas a favor de la reducción de la huella de CO2 o la financiación verde, pero también a través del liderazgo y de la influencia, dando visibilidad a los grandes retos del planeta. No es posible realizar cambios cuando la gente no los estima necesarios.

"Fuga Catedrais", fotografía de Daniel Salgado. DS

Arcos de Etretat y Augasantas

Hasta no hace mucho el mundo occidental tenía en el arco francés de Etretat, en la costa normanda de Alabastro, la vista más icónica de un arco con paisaje marino. No solo los pintores Baudin, Courbet o Monet, este con más de 50 lienzos impresionistas, ensalzaron el lugar. También se convirtió en santuario para otros muchos artistas como Víctor Hugo, Maupassant y, sobre todo, Maurice Leblanc. Recientemente fue escenario de la serie detectivesca Lupin, como también As Catedrais acogió un afamado rodaje coreano. En ambos, con marea baja se disfruta más.

El arco de Ribadeo, que con sus desprendimientos y dificultades de visita a veces recuerda a La Portada de la costa chilena de Antofagasta, se ha unido a un club de paisajes privilegiado en el que también están el Arco de Port Blanc en la costa bretona de Quiberón, o la Puerta Durdle, en el condado inglés de Dorset, propiedad privada donde se recrearon pasajes de la vida de Óscar Wilde. Pero este frágil espectáculo visual recorre todo el Atlántico, como bien se puede ver en las Cuevas del Mar de Llanes (Asturias) o en el más cercano arco de Peñarronda, hasta la impresionante playa de Legzira (Marruecos), donde un arco ya se derrumbó en 2016 y queda otro enmarcando unas puestas de sol en Agadir ensalzadas por la propia Unesco.

Pintores y artistas diversos siguen contribuyendo a expandir la fama de los paisajes de piedra, como un día pintó Monet

Dado su auge turístico muchos incluirían además otras muchas calas mediterráneas de la Costa Azul, así como la Ventana Azul de Malta, en acelerado proceso de erosión como en nuestra costa. Esto solo por citar arcos próximos, porque en los confines del planeta todo se vuelve naturaleza más a lo grande.

Que el Banco Santander, institución que opera en todo el mundo, se haya fijado en Augasantas también es relevante. "El objetivo de esta campaña es crear contenido para las redes sociales con el empleado como principal protagonista, resaltando el lado más humano y más cotidiano de nuestra marca. Todo el mundo conoce o se imagina cómo es el día a día de los profesionales del banco; por eso, nos centramos en crear una serie de contenidos en vídeo que mostrasen un lado más personal y al mismo tiempo diferente", señalan desde el banco.

La productora Ébano Films ha aprovechado la afición y calidad fotográfica de Salgado y el incomparable marco de As Catedrais para un rodaje que pretende acercar la plantilla de Santander España al público. "Es muy amplia y podemos encontrar empleados con unas aptitudes y unas aficiones que comparten muchos, y que pueden ser sorprendentes en un banquero, en sus perfiles sociales.El protagonista nos habla de cómo esa pasión influye en su trabajo en el banco".

Hay varios vídeos, con personal y aficiones diferentes, y la idea es seguir con ellos a lo largo de este año, publicándolo en los perfiles de Santander España además de en los canales de comunicación interna del banco. La costa que un día se pintó al óleo, viaja hoy en imágenes muy diversas.