As Catedrais y Os Castros-As Illas refuerzan su seguridad en un año trascendental

Las playas ribadenses de As Catedrais y el conjunto que forman Os Castros y As Illas recibieron un año más la Q de Calidad Turística como reconocimiento al trabajo que se realiza allí a nivel de cuidado del medio ambiente así como de socorrismo en un año clave al tratarse de dos de los principales escaparates del municipio ribadense a nivel turístico. Con el galardón el Concello tratará de ofrecer la mayor seguridad posible a los visitantes para conseguir transmitir una buena imagen del municipio.

Este reconocimiento se concede cada tres años y la renovación fue saludada por el concejal de medio ambiente, Jorge Díaz, como una respuesta "ao arduo traballo que hai que realizar" porque recordó que para conseguirlo "hai que realizar varias auditorías e é un labor complexo durante moito tempo. Así que seguimos traballando e coa mesma liña destes últimos anos".

Jorge Díaz añadió que "esta Q de Calidade se renova para as praias de As Catedrais e Castros-Illas. Facemos unha valoración positiva porque indica que estamos nunha liña boa de traballo. Isto require un esforzo de persoal e de intendencia moi importante porque esixe uns requisitos diferentes aos doutros distintivos".

La obtención de estos distintitos se complementa con la bandera azul, que también vienen obteniendo de forma consecutiva estos arenales desde hace ya varios años.

DIFERENCIAS.Lo que sucede con Os Castros y As Illas es distinto. Se trata de arenales de dimensiones más pequeñas que su vecina, aunque con un tratamiento geológico exactamente igual, pero sin sus famosos arcos. No obstante son playas especialmente apreciadas por los ribadenses, que suelen ser quienes las frecuentan y cuentan con un reconocimiento popular entre ellos muy por encima del de As Catedrais, considerado más un lugar de visita para turistas que no una playa como tal para ir a disfrutar de ella durante todo el día.

La playa de Os Castros, ubicada con la de As Illas en A Devesa a siete kilómetros de la villa, es, de hecho, uno de los arenales que cuenta con mayor querencia popular entre los ribadenses desde hace ya varias generaciones.