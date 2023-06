Castrexos soltos polas rúas de Burela

Os castrexos non perderon comba este sábado en Burela para desfrutar dunha festa que recorda o pasado da vila con actividades e moita diversión. A décima edición da Festa Castrexa volveu reunir os clans, que percorreron a vila coas súas ganas de troula e volveron a medir as súas forzas nos xogos castrexos e na Busca do Torques.

O día empezou na praia do Portelo, precisamente, cos xogos castrexos. Os participantes tiveron que enfrontarse a carreiras de sacos, ao xogo da bandeira, ter tino para meter un aro de madeira nunha estaca ou habilidade para recoller auga do mar e levala ata un recipiente na area sen usar as mans. Todos deron o mellor de si, pero finalmente os premios foron para os Brácaros, os Gauchiños e Coruxos. E os Brácaros levaron tamén o premio especial do peso do xefe, neste caso xefa, Lucía Covas, en cervexa.

Ademais dos clans, puidéronse unir aos xogos todas aquelas persoas que quixeron, competindo nun lanzamento de pacas de herba seca.

Tamén os máis pequenos tiveron os seus propios xogos, dos que desfrutaron en grupo sen ter en conta a pertenza a ningún clan.

Dende a praia, os clans desfilaron ata a Praza do Concello encabezados pola actuación de Fanfarria Taquikardia. Unha exhibición de orixinalidade da que saíron vencedores Coruxos, como os mellor caracterizados. Pola vestimenta tamén levaron premio Belén Fernández, en adultos, e Mariña, en infantil.



E de aí a unha sesión vermú moi animada que se prolongou ata que os castrexos decidiron repoñer forzas. Uns optaron polos menús especiais na hostalaría e outros reuníronse baixo a carpa da Praza do Concello. A media tarde volveron xuntarse na praza para iniciar a Busca do Torques, a prezada peza coa que todo clan quere facerse e coa que finalmente se alzaron os Brácaros, que resultaron os gañadores da xornada.

E namentres os clans competían, a banda de gaitas Dambara animaba as rúas e o mercado castrexo, que se estendeu entre as prazas da Mariña e do Concello con postos de artesanía. Os máis pequenos tamén contaron con atraccións pensadas para eles, con talleres e con ludoteca.

Coa chegada da noite non decaeu o ánimo. Ademais das vodas castrexas, houbo un espectáculo de lume que puxo o toque de maxia á noite e para rematar a festa foi a música da orquestra Unión y Fuerza e da discoteca móbil The Sound Project as que esgotaron os últimos folgos dos castrexos.

O presidente da asociación organizadora, Burela Castrexa, José Antonio González, mostrou a súa satisfacción pola marcha da celebración: "Estamos satisfechos porque estamos recibiendo unas opiniones magníficas", asegurou, e agradeceu a colaboración da asociación As Encaixeiras nos xogos e na valoración da caracterización dos clans.