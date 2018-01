El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, no descarta municipalizar el servicio de agua en el municipio si el informe sobre el modelo de gestión más adecuado que está preparando en estos momentos la empresa Eptisa así lo recomienda. "Este servizo ten unha complexidade alta para o Concello, polo que penso que a mellor fórmula para a súa xestión é a concesión", explicó el regidor, "porén non nos vamos precipitar e esperaremos aos resultados do informe que está elaborando Eptisa para decidilo". En este sentido, también puntualizó que "case seguro que iremos ao sistema que o informe de Eptisa nos diga, sexa municipalizar, semimunicipalizar ou continuar cunha cesión".

Con respecto al informe de Eptisa, Castiñeira precisó que podría estar listo la próxima semana.

Quien si apuesta por la municipalización del servicio es el BNG. Las dos concejales nacionalistas, Lorena Seivane y Teresa Rego, aseguran a la vista de la auditoría externa que también elaboró Eptisa y que ya presentó, que "non hai motivos para non proceder á municipalización do servizo de abastecemento de augas, cuestión que temos defendido tradicionalmente desde a nosa organización e que sempre atopou o rexeitamento dos outros grupos da corporación afirmando que a xestión directa redundaría nun prezo máis elevado da auga". "A xestión pública permitiría un aforro nas contas municipais de arredor de 250.000 euros, que se podería dedicar a investimento na mellora das infraestructuras ou a rebaixar o recibo dos contribuíntes nunha porcentaxe que podería acadar o 20% anual", añaden.

Según detallan las concejalas nacionalistas basándose en el informe de Eptisa, los beneficios brutos obtenidos por Gestagua en 2016 fueron de 1.041.399 euros, "o que representa uns beneficios netos de 65.382 euros", unas cifras que se vieron incrementadas el año pasado con la actualización de las tarifas que se llevó a cabo por vía judicial. "Os beneficios brutos chegaron a 1.239.945 euros, representando uns beneficios netos de 253.927 euros".

DEUDA. Las ediles del BNG también subrayaron que los beneficios de la concesionaria aumentaron "polas supostas débedas que o Concello de Foz lle abonou" y denuncian que la deuda "é resultado da externalización do servizo de depuración a Gestagua, unha decisión que mereceu en 2008 un informe desfavorábel do servizo de Intervención, ao prescindirse na súa adxudicación do necesario concurso público, tramitando unha modificación de contrato como unha ampliación".

Asimismo, Seivane y Rego se mostraron muy críticas con el contrato firmado con Gestagua en 1992, "un acordo que impide revisar o prezo que a empresa debe pagar ao Concello pola agua que lle subministra, pero que permitíu a Gestagua actualizar os custos da mesma aos usuarios ao longo destes 25 anos". Para las nacionalistas resulta "un auténtico escándalo" que el precio que paga la concesionaria por el agua no sufriera ninguna modificación desde la firma del contrato, "cando menos conforme á suba do IPC". Y recuerdan que ese contrato fue firmado por el PP y renovado posteriormente por el PSOE.