El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, tiende la mano a los grupos de la oposición para intentar sacar adelante un presupuesto municipal, después de que en el pleno del pasado jueves la oposición en bloque votara en contra de las cuentas presentadas por el gobierno. "A tensión destes últimos días non é boa para ninguén", reconoció el regidor, "nós tamén non comprometemos a rebaixala e a seguir a liña que tivemos durante estes tres últimos anos e que trouxo bos acordos para o pobo de Foz". "É fundamental rebaixar as nosas pretensión políticas porque o resto é solucionable", dijo.

Para el regidor hay un tema prioritario en esta negociación y es la apertura de la residencia de mayores, que sin un presupuesto que favorezca la aprobación de un plan económico financiero queda en el aire. "Sabemos que a mellor saída para o xeriátrico é a xestión municipal para que esta abra coas mellores condicións para os veciños de Foz e os actuais residentes e traballadores do asilo e aínda hai marxes para negociar cos grupos e traballar en ferramentas que nos permitan acadar un consenso", subrayó Castiñeira.

El alcalde focense avanzó que el presupuesto técnico que presentó el pasado jueves era "a mellor solución" para cumplir con el plan económico financiero, "pero non se pode obrigar a ninguén a aceptalo", por lo que ahora está trabajando en unas nuevas cuentas en las que se ajustarán los ingresos y se revisarán los gastos: "Traballamos para plantexar un acordo de mínimos, que terá como punto de partida o presuposto prorrogado, pero mellorado para non contar cunhas contas mutiladas", dijo. En este sentido, adelantó que se pueden redistribuir 400.000 euros que el presupuesto de 2017 contemplaba para saldar la deuda con Gestagua, un bloque del que ya salieron los 560.000 que se destinaron a la partida de no disponibilidad que sí fue aprobada el pasado jueves. De las modificaciones en las que ya trabaja el gobierno, Castiñeira no avanzó nada más pero recalcó que el gobierno "está buscando solucións e espero que o resto de grupos tamén estea elaborando alternativas cribles".

Con respecto a las nuevas negociaciones, Castiñeira explicó que se llevarán a cabo de manera individual con cada uno de los grupos durante los próximos diez días. "Ten que ser unha negociación rápida, para tratar de evitar males maiores", asegura, pensando claramente, en la apertura de la residencia, puesto que Mensajeros de la Paz, que gestiona el actual asilo, ya avanzó que abandonaría las instalaciones a finales de septiembre si no se abre la nueva residencia.

La idea del regidor es sacar adelante una propuesta consensuada durante estos diez días de plazo y después convocar un pleno extraordinario, antes del próximo día 28 que sería la fecha fijada para el ordinario, con el fin de aprobar las cuentas y seguir con la tramitación. "Dende o equipo de goberno imos tratar de atopar algunha posibilidade de acordo cos grupos da corporación posto que é necesario para o benestar dos nosos veciños", aseguró, "primeiro imos rebaixar a tensión existente e tratar de esgotar ao máximo os últimos cartuchos da negociación". "Estamos dispostos a ceder porque é necesario buscar un entendemento", concluyó.