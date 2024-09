El caso Maruxaina podría conectarse con otros dos de Burgos y Palencia

El caso de las grabaciones realizadas con cámaras ocultas durante la fiesta de A Maruxaina en 2019 podría estar directamente conectado con otros dos prácticamente calcados registrados en ese mismo verano de 2019 en las provincias de Burgos y Palencia.

El primero de ellos lo destapó El Correo de Burgos, y en ese caso aparecieron en webs de contenido pornográfico dos vídeos de mujeres orinando en el parque de El Parral durante la multitudinaria fiesta del Curpillos. El otro caso corresponde a vídeos de mujeres orinando en la fiesta universitaria 'Ita' de Palencia.

El método utilizado para hacer las grabaciones es el mismo en los tres casos. Se trata de una cámara disimulada en el suelo y en una estuctura metálica en Burgos y Palencia, y en los bajos de coches en San Cibrao, apuntando todas ellas en las zonas a las que las mujeres -la mayoría jóvenes y algunas menores de edad- acudían a orinar durante estas multitudinarias fiestas.

En el caso de Burgos, los lugares escogidos fueron puntos en la zona del muro del parque donde las chicas y chicos acudían a orinar sin percatarse de que eran grabados. Esto revela, como pasó en A Maruxaina, un estudio previo del lugar y de las costumbres de los asistentes a las fiestas para poder colocar previamente las cámaras del modo más propicio para los intereses de quienes fuesen a hacer las grabaciones.

Posteriormente las imágenes aparecieron en webs pornográficas radicadas fuera de España. El Correo de Burgos puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional proporcionando las direcciones URL de los vídeos en los que aparecían mujeres en Burgos orinando en el Parral, grabados y difundidos sin su conocimiento ni consentimiento. La investigación no tuvo recorrido y los autores de las grabaciones nunca fueron localizados.

Una diferencia importante entre los casos, que ahora echan en falta sobre todo en el caso de Burgos, es que allí no se generó una movilización social como sí ocurrió en San Cibrao, donde una doble vía impulsada desde Bumei y otro colectivo de mujeres afectadas relanzaron fuertemente el caso. El Correo de Burgos aseguran que esa circunstancia, el hecho de no haber ningún colectivo impulsando una movilización social, "ha sido la clave para que el caso no avance hacia su esclarecimiento y los autores de este delito puedan ser llevados ante la justicia".