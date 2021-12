El caso de A Maruxaina abre la vía a un delito de odio contra las mujeres

La nueva instrucción que se hará del caso de las grabaciones de A Maruxaina, ahora con vídeos de encuentros sexuales en las playas de San Cibrao grabadas con cámara de visión nocturna y de más de una hora de duración, abre la vía a que se investigue también si hubo más delitos de los que se contemplaban inicialmente. En la página web de la oficina de la Valedora do Pobo, la asesora de Justicia e Igualdad de la institución comisionada, Verónica Pérez-Outumuro Souto, considera que al margen de las grabaciones ya era necesario explorar si hubo un posible delito de odio contra estas mujeres, lo que abre una nueva vía para las acusaciones.

En su artículo, Pérez-Outumuro cita diversos textos legales para apoyar su afirmación, como el Convenio de Estambul en el que se recoge que por violencia contra las mujeres "deberase entender unha violación dos dereitos humanos e unha forma de discriminación contra as mulleres, e designará todos os actos de violencia baseados no xénero que implican ou poden implicar para as mulleres danos ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, incluidas as ameazas de realizar ditos actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, na vida pública ou privada".

También se refiere al decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero por el que se aprueban las disposiciones legales de Galicia que "entenderase por acoso moral por razón de xénero a situación na que se produce un comportamento non desxeado relacionado co sexo dunha persoa co propósito ou efecto de atentar contra a dignidade da persoa e crear un entorno in-timidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo".

Se plantea la opción de que se produzca una cierta humillación de las mujeres

La asesora de Justicia de la institución advierte de que las cámaras "só se colocaron para gravar a mulleres" y concluye que cabe plantear el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas al cometerse delitos contra la dignidad de las personas por humillación, menosprecio o descrédito, "co agravante cando se fagan a través de medios de comunicación social ou novas tecnoloxías". En referencia a este caso concreto dice que se pudo cometer un delito de odio, quebranto de la dignidad, humillación de un grupo por su pertenencia a un sexo e incluso aprovechamiento económico a través de la difusión y, todo ello, siempre de una forma deliberada.

La jurista sostiene que quien grabó tenía que ser consciente de la repercusión de sus actos

Sobre la cuestión del delito de odio Pérez-Outumuro amplía su reflexión indicando que se pudo producir "simplemente porque, entrometéndose, gravando un acto propio da intimidade se provocou a humillación, a lesión da dignidade de certas persoas só por ser dun sexo determinado. E xa está ben, pois non podía descoñecerse a repercusión do que se facía".

GIRO. Este caso dio un giro al conocerse que habrá una nueva instrucción del caso en Viveiro ordenada por la Audiencia y que habían aparecido esas nuevas grabaciones de las que no se sabía nada.