El caso de las grabaciones de A Maruxaina empeora con vídeos de sexo en la playa

El caso de A Maruxaina no solo no se apaga sino que toma una nueva dimensión e incluso se extiende. La denuncia inicial se expande con la aparición de nuevos vídeos. No son unos vídeos como los anteriores de mujeres orinando en un rincón, sino que esta vez son vídeos explícitos de parejas haciendo el amor en la playa de San Cibrao durante la noche. Si algo tienen en común con los anteriores es que quien los hizo no escatimó medios. Están grabados con cámaras de visión nocturna de altísima calidad. A ello se suma hasta la meteorología: la noche estaba tan oscura que quien lo grabó estaba a escasos tres metros de las parejas. En algunos de ellos incluso se puede ver a una de las personas que graba tocando la pierna de una chica.

La ampliación territorial del caso viene dada porque esos vídeos están emparejados en las páginas pornográficas con otros similares que fueron grabados en la fiesta de El Xiringüelo, que es una romería multitudinaria que se celebra en la localidad asturiana de Pravia. En este caso es básicamente lo mismo: cámaras de visión nocturna que captaron a parejas haciendo el amor en la playa, según creían, amparados por la oscuridad de la noche.

El nuevo material que aparece sobre este caso es muy abundante y los vídeos suman más de una hora de duración. Es muy probable que acabe siendo todavía más dado que con este giro de los acontecimientos es muy posible que haya muchas más grabaciones.

Todas ellas quedan incorporadas al sumario del caso y no se abrirá uno nuevo. Varios de los vídeos fueron aportadas por las mujeres que aparecen en ellos porque la calidad es tan grande que se puede reconocer a las personas.

El abogado de Bumei, el colectivo que aglutinó a las afectadas por el caso para tratar de impulsarlo con más fuerza, José Manuel Oliveros, de la firma 3A Consultores-Abogados, explica que las nuevas imágenes le resultaron "impresionantes por la calidad de los medios que se emplearon ahí y por lo descarado de las grabaciones, prácticamente pegados a la gente que estaba en la playa" y desde un punto de vista legal espera que "el juez determine si esto confiere una mayor gravedad al caso, porque desde luego esto es peor que lo que ya habíamos visto".

El caso regresa al juzgado de Viveiro para practicar diligencias que en principio no se hicieron

Al margen de que el caso se va a propulsar más con esas grabaciones, la Audiencia devolvió el sumario al juzgado con la orden de que el juez haga ahora, en esencia, todo lo que las denunciantes habían solicitado desde el principio.

Esto es, tendrá que practicar varias diligencias nuevas como tomar declaración a las 32 denunciantes del caso, algo que se hará entre los meses de enero y marzo.

Otra petición de las denunciantes que tendrá que asumir el juzgado es pedir información a la empresa que suministró el coche de alquiler que había en la zona en la que se grabó a las mujeres orinando y desde el que se tuvieron que grabar varias de las imágenes que originaron este caso. La idea es que la empresa identifique a la persona o personas que alquilaron ese vehículo.



[Manifestación en apoyo de las mujeres grabadas orinando en A Maruxaina. CARLOS CASTRO]

También se solicitará información al Concello de Cervo, en este caso, se le preguntará si alguien solicitó algún permiso especial para circular por esa zona donde se hicieron las grabaciones porque era un entorno cerrado por el que, de entrada, solo podían pasar residentes.

Y otro aspecto también muy importante es la apertura de comisiones rogatorias para tratar de identificar los dominios con las direcciones IP en las que se colgaron esos vídeos para, de este modo, identificar a sus responsables.

Las afectadas esperan que ahora sí se las atienda y se las trate "con dignidad"

La responsable de Bumei se mostró muy satisfecha de que la Audiencia ordene continuar las investigaciones al juzgado de Viveiro porque dice tener la esperanza de que "finalmente se consiga algo, se localice al culpable o culpables y pueda haber un resarcimiento. Desde luego no se reparará el daño causado porque eso es imposible, pero por lo menos que sí se reconozca el dolor causado, se compense de algún modo que determine la ley y, sobre todo, a ver si sirve para no vuelva a pasar y se trate a estas mujeres como se merecen, con dignidad".

Fraga recuerda que ellas siempre creyeron que el tema "debe empezar en Primera Instancia y todo lo que se pide nos parece lógico. Habrá que escucharlas y valorar las secuelas que tengan. Creo que es algo muy normal".