Casi 7.000 jóvenes mariñaños optan a ayudas para la compra de vivienda

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, mantuvo este lunes en Alfoz una reunión con alcaldes de A Mariña en la que les presentó una línea de ayudas incluidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 que buscan favorecer el asentamiento de población en concellos de menos de 10.000 habitantes.

Rodríguez concretó que las ayudas para la compra de vivienda pueden ascender hasta los 10.800 euros y de ellas se pueden beneficiar más de 6.700 jóvenes de entre 18 y 35 años de la comarca. El plazo para solicitarlas finaliza el 30 de septiembre y a ellas pueden acceder vecinos de toda A Mariña, salvo los que quieran instalarse en Viveiro o Foz.

La subdelegada destacó que "dende o Goberno garantimos con este tipo de axudas o dereito dos máis novos á vivenda e freamos o descenso de poboación do noso rural. E facémolo con programas que sitúan ás persoas no centro das nosas políticas, aínda que non teñamos as competencias directas nesta materia, pois son de carácter autonómico", afirmó.

Rodríguez recalcó el impacto en Lugo, "permitindo ter axudas para a compra de vivenda ou aluguer no 91% dos municipios, en 61 dos 67 que temos", precisó.

Finalmente, señaló que los demandantes tienen que cumplir requisitos como un límite de ingresos de la unidad de convivencia, y además se fija un máximo de 10.800 de ayuda para la compra, con el límite del 20% del precio de la vivienda, que no debe superar los 120.000 euros. El domicilio será el habitual o permanente durante los primeros cinco años y, en cuanto al alquiler, el inquilino tendrá cubierto hasta el 60% de la renta mensual, en alquileres de hasta 600 euros al mes, o hasta 300 en caso de habitaciones, pudiendo recibir la ayuda durante un máximo de cinco años.