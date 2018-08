Case 80.000 persoas visitan en xullo As Catedrais e a afluencia vai á alza en agosto

A praia das Catedrais, un relevante reclamo turístico da comunidade galega, foi visitada no mes de xullo por unhas 79.950 persoas. É dicir, de media, cada día accederon a ela 2.600 visitantes. Este dato, proporcionado pola Consellería de Medio Ambiente, é unha cifra inferior á do ano pasado, cando se superaron as 100.000 visitas a este recoñecido 'monumento natural', composto por covas de gran altura que lembran a catedrais.

Con todo, a consellería prevé que a afluencia no mes de agosto sexa maior, segundo a tendencia que observa durante os primeiros dez días do mes, cando se rexistraron un total de 39.548 visitas. E é que varios días de agosto, entre o 6 e o 9, a cota de autorizacións que expide a Xunta —un máximo de 4.812 por día— esgotouse.

Esta é unha evolución á alza que se está repetindo esta semana, xa que entre o 13 e o 16 de agosto tamén se alcanzou o tope, segundo a páxina web da praia habilitada pola Xunta.

O número máximo de persoas que poden acceder ao areal no momento de baixamar é de 4.812 ao día

Os técnicos da Administración autonómica estiman que o menor número de visitantes en xullo en comparación co mesmo período do ano pasado débese ás "adversas condicións meteorolóxicas" en 2018. Mentres, este mes de agosto apuntan que a tendencia "segue o mesmo patrón" que o de 2017, con máis afluencia.

GRAN AFLUENCIA. Medio Ambiente é a encargada de regular o acceso durante dous períodos concretos —Semana Santa e de xullo a setembro—, cando o número máximo de persoas que poden acceder ao areal no momento de baixamar é de 4.812 ao día. Esta cota foi establecida no plan de conservación da praia das Catedrais de 2015, despois dun "exhaustivo informe de expertos", segundo defenden fontes do departamento encargado do devandito control.

A morte en marzo dunha moza de 25 anos ao caerlle unha pedra na cabeza cando estaba no interior dunha das covas provocou algunhas críticas. Por exemplo, o catedrático de Xeografía Física da USC, Augusto Pérez Alberti, argumentou nese momento que o número máximo de visitantes é "excesivo" e calculou que "até 800 serían moitos".

A nova cartelaría instalada consiste en tres planos informativos, con información sobre advertencias, riscos, recomendacións e prohibicións

As Catedrais, recoñecida pola revista National Geographic como unha das mellores praias de Europa, é unha paraxe natural que está en constante cambio, debido ao efecto da erosión mariña sobre os seus cantís de lousa e esquito que dan forma ás covas que durante a baixamar poden ser visitadas.

Dita erosión, xunto á presión humana, produce que os cantís das Catedrais sexan "inestables" e o risco para os visitantes "recae no posible desprendemento de materiais rochosos desde o taul", segundo apunta o informe xeolóxico de setembro de 2017 elaborado polo investigador José Ramón Vidal Romaní a petición da consellería.

ÚNICO CAMBIO: REFORZO DE CARTELARÍA. Despois deste accidente, en abril, o departamento realizou cambios na cartelaría. A modificación baseouse nun reforzo dos carteis xa existentes, nos que se lembran os riscos que supón acceder a determinadas zonas e reitérase a prohibición de circular fóra das áreas autorizadas.

Hai tres voluntarios pertencentes a un programa europeo de voluntariado ambiental que realizan labores de información

En concreto, a nova cartelaría instalada consiste en tres planos informativos, con información sobre advertencias, riscos, recomendacións e prohibicións; oito de prohibición de circular fóra dos itinerarios —camiños non habilitados—; e dous direccionais, con frechas para indicar o sentido do camiño.

Deste xeito, o servizo de vixilancia de control de accesos, dependente do departamento autonómico, segue sendo o mesmo. Un operativo de 12 persoas está presente durante o período de limitación de visitantes e está composto por catro educadores ambientais, catro controladores de aparcadoiros e catro acodes de control de acceso ao areal.

Adicionalmente, hai tres voluntarios pertencentes a un programa europeo de voluntariado ambiental que realizan labores de información, e sempre hai un axente ambiental na praia que vela polo cumprimento das normas.

A alcaldía ten un servizo de socorrismo, formado por catro membros que vixían durante os períodos de baixamar

"AUTORRESPONSABILIDADE" DO VISITANTE. Aínda que as administracións implicadas neste caso —Consellería de Medio Ambiente, Costas e Concello de Ribadeo— "teñen unha responsabilidade á hora de advertir dos riscos e da necesidade de extremar as precaucións", os visitantes teñen unha parte de "autorresponsabilidade" que "aceptan explicitamente" ao solicitar a autorización para viaxar As Catedrais, subliñan fontes da Xunta. Na propia autorización, detalla os riscos que entraña a visita á zona natural e advirte ao final do documento de que "o risco debe ser asumido polo visitante baixo a súa responsabilidade".

Así mesmo, a consellería incide en que a súa administración ostenta "única e exclusivamente competencias en materia de protección e conservación do monumento natural desde o punto de vista ambiental", polo que o obxectivo da súa xestión é a "preservación do espazo e a conservación dos valores que motivaron a súa declaración como monumento natural". Doutra banda, o Goberno estatal exerce a través da Demarcación de Costas de Galicia as súas competencias de protección do litoral, por ser un lugar de dominio público marítimo-terrestre.

Mentres, o Concello de Ribadeo é a entidade encargada da seguridade das persoas que visitan o areal. A alcaldía ten un servizo de socorrismo, formado por catro membros que vixían durante os períodos de baixamar, técnicos sanitarios, unha xestión de danos e un posto de información.

NOVO INFORME EN OUTUBRO. En total, as cifras de visitas deste mes de agosto mostran que a tendencia é parecida ao ano pasado, previa ao accidente, despois do cal a Xunta encargou un segundo informe de avaliación previsto para outubro deste ano para o plan de conservación. Antes da aplicación do plan en 2016, a afluencia de visitas non estaba controlada e, por exemplo, en agosto de 2014, o Concello de Ribadeo chegou a rexistrar unhas 270.000 visitas, o que supuña unha media de 8.700 persoas ao día, o dobre das permitidas actualmente durante os períodos regulados.

Así, a praia de Augas Santas, que se rebautizou como As Catedrais, un monumento natural que durante a baixamar mostra as formacións de arcos e grutas, converteuse nos últimos anos nun atractivo turístico en Galicia.