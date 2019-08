Máis de 1.800 persoas, segundo os organizadores, manifestáronse este sábado na parroquia de Celeiro do municipio lucense de Viveiro en defensa da ría da localidade, co obxectivo de esixir o urxente saneamento da mesma e a realización das obras necesarias para eliminar as verteduras existentes.

A mobilización, que partiu ás 18.00 horas desde a praia de Celeiro e transcorreu até o espigón, foi convocada por unha plataforma constituída por un grupo de veciños da zona e contou co apoio do Concello de Viveiro.

Así, a súa alcaldesa, María Loureiro, que constata que hai "vertidos na ría hai moitos anos", argumentou que se trata dun problema "que afecta a todos os veciños, porque aínda que naceu en Celeiro, todo Viveiro sofre as consecuencias".

Loureiro, en declaracións a Europa Pres, reivindicou o arranxo do emisario e da depuradora para que "a ría non siga sufrindo verteduras". Neste sentido, asegurou que o concello asinou un convenio coa Xunta en 2016 para levar a cabo as dúas obras, que supoñen un investimento de sete millóns de euros, xa que "o Concello non ten a capacidade económica nin material para executala".

Segundo ela, a Xunta ten un "compromiso" para levar a cabo estas obras e, ademais, conta con fondos europeos "que lle foron dados para arranxar estas instalacións naqueles concellos que o necesiten".

"NON SE FIXO NADA". Por iso, lamentou que aínda "non se fixese nada", a pesar que nun principio estaba previsto o fin das obras para este ano, e púxose a disposición do Goberno galego para achegar a documentación necesaria. "Quen ten que licitar e contratar é a Xunta", explicou.

Tamén criticou que houbese dúas modificacións do devandito convenio nos tres anos que pasaron desde a súa primeira firma e reivindicou que "se arranxe canto antes".

"A plataforma é apolítica e reclama o que reclamamos todos, que se arranxe o emisario da Ría de Viveiro. Temos que estar todos unidos nesta reivindicación porque todos nos vemos prexudicados e trátase de algo fundamental para acabar cos problemas de salubridade", puntualizou a rexedora.