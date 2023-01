O casco de Viveiro, o Bronx da Mariña

Pois si, señores e señoras, A Mariña xa ten o seu Bronx, o casco antigo de Viveiro. Un pobo tranquilo, presume dona Marı́a Loureiro no seu propósito de tapar o sol cun dedo ante os últimos feitos acaecidos no casco histórico despois da reunión cos corpos de Policı́a o pasado 4 de xaneiro.

Acabóusenos a pacencia, dende a Asociación de Veciñxs Casco Antigo de Viveiro queremos transmitir a nosa indignación e consecuente preocupación e alarma.

Nunha das moitas reunións desta asociación coa alcaldı́a, alguén do equipo de goberno escandalizábase de que se utilizase esta comparación que volveu aparecer na prensa a raı́z dos acontecementos acaecidos a pasada noite de Reis.

Que é o que pasa en Viveiro para que un home saque unha pistola nun local de ocio nocturno do casco vello ás cinco da mañá e ninguén chame á Policía, tampouco o responsable do local, como serı́a a sua obriga? Que pasa en Viveiro para que ese home con pistola “siga a discusión na rúa e prolongue a festa por outro local de mañaneo” como se non pasase nada? Que máis ten que pasar para que dende a alcaldı́a escoiten a esta asociación, nos resposten ás preguntas e demandas que lles fixemos e tomen medidas urxentes e drásticas para enfriar a movida no Casco? Que ten o Casco de Viveiro para que cando pechan os locais nocturnos en Covas e

noutros sitios veña a xente para aquı́, pechan máis tarde os locais? Hai máis permisividade e favoritismo?

Dende esta asociación queremos denunciar publicamente o pasotismo e desleixo da alcaldı́a neste tema, non é verdade que vostedes fixeran o necesario nin o suficiente para atallar o problema do botellón e o gamberrismo nocturno. Atrevémonos a dicir que non fixeron nada, máis alá de ir avisando aos locais de que teñen que pechar á hora, como se a Policı́a fose o sereno do pobo.

Non é verdade que a culpa sexa da intolerancia dos veciños e incluso desta asociación, como se ten insinuado máis dunha vez, incluso intentando deslixitimar a nosa representatividade. Temos dereito ao descanso por riba de negocios particulars e imolo defender con uñas e dentes.

Negacionismo

Xa está ben de negar a evidencia e mirar para outro lado, entérese dunha vez, no casco temos un problema moi gordo co ocio nocturno!

O negacionismo non axuda a resolver o problema, máis ben o contrario, hai que poñer as ferramentas legais para solucionalo, hai que traballar!

Isto parece a cidade sen Lei, non hai ordenanza ningunha que regule este tema, a pesar das nosas denuncias dende hai máis de catro anos, apenas hai sancións nin identificacións por beber na rúa, menores incluı́dos, nin por ter a música alta coas portas abertas.

O paraíso da noite, non hai control ningún nı́n inspeccións sobre estes locais, en canto a seguridade, sonorización, aforo, electricidade, sanidade, accesibilidade…, aquı́ pódese reabrir locais con licenza dende os anos 70 caducada, simplemente presentando unha declaración responsable, listo, xa está, non se preocupen que xa poden abrir. Que lles importa o resto….

Mañaneo

Señoras e señores da Mariña, cando pechen todo a altas horas da madrugada veñan a divertirse ao casco de Viveiro, aquı́ temos mañaneo, si, si, leron ben, mañaneo; trátase duns bares que abren as seis da mañá, non para dar bocatas e cafés como se fixo toda a vida, non, son bares que funcionan como pubs con música alta onde recala a xente unha vez que pechan os outros locais, aquı́ non se acaba a noite...

Tampouco se aplica o decreto 124/2019 sobre o Catálogo de espectáculos públicos, a pesar das nosas demandas, onde se regulan as categorı́as dos locais, que máis da, o que importa é a festa.

Si aquı́ só importa a festa, recoñecemos que fai falla e nós tamén queremos que a haxa. Gustarı́anos que o casco fose un lugar de encontro, tamén de ocio, pero non ası́, non pode ser que catro locais nocturnos, contados, envenenen a vida da veciñanza.

A estes locais é aos que nos diriximos neste escrito. Do resto que é o 99% non temos absolutamente nada que dicir, nada máis que agradecerlles o seu esforzo e tesón por sacar adiante os seus negocios, moitas veces competindo en desigualdade cos locais que non cumpren. Estes locais son os que precisamos no casco antigo, os que respectan a veciñanza e dialogan con ela, fan máis pobo, animan, divirten , cumpren as normas e evitan as molestias e crean postos de traballo estable.

Viveiro merécese un casco sen gamberrada, limpo e ben coidado, é patrimonio de todos e todas!