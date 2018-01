La Casa Niño de Riotorto abrirá en marzo y dará servicio a cinco familias

Una joven riotortense, diplomada en magisterio y especializada en educación infantil, será la responsable de la primera Casa Niño que tendrá la localidad. El servicio abrirá en el mes de marzo atenderá a cinco bebés. El alcalde, el popular Clemente Iglesias, confía en que este nuevo servicio también sirva para fijar población en el municipio.



La empresaria autónoma percibirá una ayuda de la Xunta de Galicia de casi 20.000 euros, en el marco de un programa destinado a crear guarderías gratuitas para la ciudadanía, mediante la iniciativa privada, en lugares donde no las había y donde tampoco disponían de puntos de atención para la infancia.



"A Casa Niño vai estar ubicada nos baixos do Concello, onde estaba a biblioteca, por iso trasladamos todos os libros e materiais á casa da cultura. Precisamente, neste mes de xaneiro, está previsto reabrir o espazo de lectura", matiza el regidor.



Las obras de acondicionamiento de los bajos del Concello para albergar la guardería también comenzarán en breve con la finalidad de separar varias dependencias, como las destinadas al descanso de los bebés o a la zona de juegos, entre otras. "Xa se fixo un sondeo cos pais que puideran ester interesados en utilizar estas instalacións. Os usuarios que terán preferencia serán os riotortenses, pero o servizo pode estar aberto aos veciños doutras localidades próximas", añade el munícipe.



En la reunión con los padres se han estudiado los horarios que va a tener el servicio y que en principio abarcarán desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, en dos turnos, uno de nueve a dos y otro posterior. "Hai pais que teñen unha reducción de xornada laboral aos que lle poden vir mellor determinadas horas", especifica el alcalde.



CHEQUES BEBÉ. Con la futura guardería para bebés de hasta tres años de edad y con los fondos de entre 900 y 1.500 euros que el Concello de Riotorto entrega por cada nacimiento, Clemente Iglesias pretende contribuir en la medida de lo posible a fijar población en una localidad del interior mariñano en la que entre el año pasado y el actual, por ejemplo, nacieron solo seis bebés.



"Para o presente exercicio temos consignada unha partida para os cheques-bebé que oscila entre os 6.000 e os 9.000 euros", puntualiza el regidor del PP.



El municipio fue además uno de los primeros de la comarca en aprobar los presupuestos, que ascienden a 1.075.000 euros. De esa cifra, el 40% se destina a inversiones directas, principalmente para la mejora de carreteras y red de saneamiento para los núcleos que carecían de ella, actuaciones con las que también se contribuye a fijar población, añade Iglesias.



"O ano pasado investimos 160.000 euros no saneamento que levamos a aldeas como Santa Marta e este ano seguiremos completando a rede en pobos como Chacín e Cachán", precisa.



Veinte plazas y sólo once ocupadas

​Pese a la crisis demográfica y al evidente envejecimiento poblacional que, sobre todo, atenaza al medio rural, son pocos los mayores que optan por residir en las viviendas comunitarias, una especie de pisos compartidos en los que están atendidos y disponen de comida y lavandería. En Riotorto, de las 20 plazas existentes, sólo once están ocupadas y en Ribadeo, donde están esperando por la apertura de la residencia, las viviendas tuteladas apenas tienen usuarios.



28 decesos

Durante el año pasado, en la localidad riotortense, se contabilizaron casi una treintena de fallecimientos, frente a seis nacimientos. El regidor, Clemente Iglesias, anticipa que en 2018 nacerán más niños que en 2017.



50 escolares

El colegio público riotortense figura entre los que menos alumnos tienen en A Mariña junto a otros como el de Trabada y el de San Cosme de Barreiros.