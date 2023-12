Unha casa con moito espírito de Nadal

Nestas datas quen máis ou quen menos decora a súa casa, pero hai fogares nos que o espírito do Nadal invade practicamente cada recuncho. É o caso da vivenda de Belén Fernández Rey e a súa familia en Burela, que está por dentro totalmente engalanada con todo tipo de elementos: variadas luces, guirnaldas, flores ou bonecos, moitos deles feitos a man por ela mesma e a súa filla Mía.

Sobra dicir que a esta familia lle encanta o Nadal. "Somos uns frikis e temos a casa toda adornada", recoñece Belén, que mantén durante máis de dous meses os ornamentos, dende que empeza novembro ata a semana despois de Reis, pois reflexiona que "xa que dá traballo, polo menos lucilo", e cada ano suma cousas novas, algunhas delas mercadas ou agasalladas, pero moitas outras de elaboración propia con materiais de manualidades ou reciclados.

Representación do belén nesta vivenda de Burela. José Mª Álvez

De feito, a afección por decorar a casa empezou man a man coa súa filla. "Hai días de inverno que non sabes que facer e pouco a pouco fomos facendo moitos bonecos", comenta, como os que colocaron na árbore feitos con la e pompóns para acompañar as flores e as bolas, ou outros que se poden ver por distintas estancias. "Hai bonecos por todos lados, feitos por min e pola miña filla. Cada ano facemos máis, imos vendo o que nos gusta e aumentando", sinala.

Nesta casa tamén se poden ver dous beléns -un feito por eles e outro mercado-, cortinas de luces, bolas vermellas que colgan a distintos niveis, flores de Pascua, figuras de Papá Noel, guirnaldas en varios lugares, bonequiños nos pomos dos mobles, o mantel da cociña ou o centro de mesa. "Por onde queira hai bonequiños e colgarexos", sinala a burelesa, que onde menos adornos ten é nas habitacións.

Apunta ademais que a decoración da casa é algo no que se implica toda a familia, pois ao seu marido, Juan Palmeiro, tamén lle gusta. "Aquí colabora todo o mundo e por exemplo o belén póñeno o meu home e a miña filla, e o resto entre todos". O que máis chama a atención aos seus visitantes este ano é a árbore, "porque é toda igual, cos bonecos cos gorros e a barba en tonos blanco e beige, e está bastante bonita", e tamén as luces que xa impactan ao entrar na casa e sobre todo as do ventanal do salón que está todo cheo de luces, guirnaldas e bonecos".

Non é a única da familia en decorar en condicións polo Nadal e se ten que atopar inspiración en alguén faino na súa cuñada, tamén veciña de Burela, que "é unha experta, ten moita imaxinación e ten decorada toda a casa por dentro e por fóra". Outra integrante da familia, a súa sogra, tamén é "bastante manitas" e aportou as súas propias creacións para a casa. Pero esta familia non só decora en Nadal, tamén o fai pola Festa Castrexa.