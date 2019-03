La Casa das Algas ribadense dispone de instalaciones renovadas

Las obras de remodelación y mejora de las instalaciones de la Casa das Algas de Ribadeo están ya finalizadas y operativas. Se trató de una reforma en profundidad de las duchas y los vestuarios que utiliza habitualmente el Club de Remo, en las que el Concello ribadense invirtió un total de 50.000 euros de fondos propios.

El alcalde ribadense, el nacionalista Fernando Suárez, explicó que fueron "semanas de traballo" físico, aunque muchas más de trabajo administrativo para poder sacar adelante una obra muy necesaria, dado lo precario de las instalaciones que existían allí anteriormente.

El regidor indicó que ejecutar estas obras de reparación fue una decisión que se tomó tras optar por "construír na Casa das Algas, na Vilavella, dar un maior e mellor servizo a todos estes rapaces e rapazas de Ribadeo e da contorna que están agora, nestes últimos anos, impulsando o remo en Ribadeo".

HISTORIA MUY LARGA. El regidor recordó que se trata de un deporte "que foi moi potente nos anos 80, pero que logo decaeu ata hai uns cinco ou seis anos, momento no que volveu tomar impulso e onde temos ultimamente campioas de España, de Galicia e temos moita xente moi potente, que se a seguimos apoiando desde as administracións logrará grandes fazañas".

Y abundó en que bajo su punto de vista "tamén foi unha fazaña moi importante que puideran ter auga quente para ducharse, que era o que non tiñan e hai que ter en conta que nestes deportes duros coa friaxe da ría, en horarios intempestivos, adestran non cando queren senón cando a marea o permite. Era unha necesidade que por fin vai estar cuberta grazas a este diñeiro de fondos propios e a todos os permisos que tivemos que tramitar, moi complexos porque é unha zona de costa e ten moitas autorizacións sectoriais, tanto autonómicas como estatais, pero por fin as cousas ben feitas chegan a bo porto e estes servizos e estas duchas están operativas".

Desde Costas en Lugo aprobaron el resultado de las obras llevadas a cabo para las que dieron su visto bueno, aunque no aportaron financiación para las mismas.