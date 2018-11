Casa Barbeiro, la mayor ganadería comarcal al adquirir otra ribadense

Desde hace algo más de un mes el alfocense Juanjo Fraga ha cogido el testigo en la granja Vilamarís, de Arante, donde Xosé y María desarrollaron una de las mejores explotaciones lácteas de A Mariña y el Occidente asturiano. Con esta adquisición la ganadería Casa Barbeiro de Alfoz se convierte en el mayor productor lácteo de la zona, y sigue en expansión pues el próximo año ampliará el establo y espera contar con unas 500 reses en total y superar los cuatro millones de litros de leche.

El impulsor es Juanjo Fraga, un granjero que ya atesoraba numerosos premios por su cabaña –incluida una vaca con galardón europeo y repercusión mundial–, apuesta por trabajar la mayor superficie posible para rentabilizar al máximo la producción lechera. "Somos os xardineiros do rural, quérolle moito á zona e hai que xerar riqueza", dice. Si toma el relevo en la granja ribadense de 40 hectáreas es porque "eles foron dos gandeiros máis profesionais da provincia, con moitas vacas premiadas, e porque creo que non lles temos que envexar nada a outras do extranxeiro".

En total ahora suma siete empleados y 450 vacas. En Alfoz el tanque de frío de 10.000 litros lo vacía cada dos días un tráiler y las nuevas tecnologías están incorporadas en cada proceso con los animales y la propia leche.

El control del celo de las vacas está informatizado y un sensor avisa de si come, camina o se acuesta y de la conductividad de la leche

CLIENTES. La explotación de Lagoa cuenta con la certificación de leche baja en ácidos grasos saturados y sirve a la fábrica de Leite Río que produce Leite Natura. Esto implica realizar auditorias propias y externas en cuanto a bienestar animal (camas, bebedero, pesebres), calidad y trazabilidad en productos veterinarios u otros requirimientos para los trabajadores. Desde Ribadeo la leche se envía a una fábrica asturiana de Nestlé que prepara papillas y otros alimentos infantiles y también para la fábrica de quesos de Lácteos Monteverde en Os Oscos.

Fraga reconoce que los márgenes cada vez son más apretados pero con grandes volúmenes de producción se consiguen mejores precios. "O leite debe ter un valor acorde aos custes de produción, tanto para os gandeiros como para as industrias", sostiene.

Por ello, cuanto menos se dependa de la alimentación externa, mejor. Con este objetivos, trabaja 95 hectáreas entre O Valadouro y Foz y tiene además una nave aparte en Santa Cruz para criar las novillas. De ellas, aparte de la pradería, 50 están sembradas con hierba y maíz, con previsión de aumentar a 65 hectáreas en 2019. Desde hace tres años asumieron el ensilado en la explotación, lo que implica más maquinaria y asumir riesgos: "Esperabamos recoller este ano 2.000 toneladas –explica Fraga– pero o temporal tumbounos unha parte e ensilamos 1.700; aínda así, este é o camiño porque se non fora por nós, o val estaría plantado a eucaliptos".

Casa Barbeiro podría abastecer directamente de leche a poblaciones enteras y hace 10 años barajaron colocar expendedores de leche

En Ribadeo son 40 las hectáreas plantadas con maíz y hierba que se venden para su mezcla en la cooperativa. Una de las apuestas de este ingeniero agrónomo es "diversificar, non ter todo o gando nun sitio porque en dous aprovéitanse mellor os recursos, con menos transporte, ao tempo que implicas a máis xente da comarca". Se calcula que por cada empleado en granja hay 7 más ligados a la actividad de la misma.

Opción

¿Vender leche directamente?



Casa Barbeiro podría abastecer directamente de leche a poblaciones enteras y hace 10 años barajaron colocar expendedores de leche fresca pero vieron que no funcionaría en A Mariña: "Servir un produto de calidade resultaría demasiado caro. Tería que ser nunha gran cidade e para consumidores diarios case de delicatessen".



Vacas monitorizadas

Prefieren vender la leche a transformadores y centrarse en optimizar la producción, con vacas cuyo celo se controla por ordenador.



4 millones

Litros de leche que prevé superar esta empresa el próximo año: "Para ir cos mundos hai que intensificar a produción e canta máis alimentación consegues por ti mesmo, menos dependes doutros; ademáis, coa nosa xenética de Fontao, temos o mesmo nivel a prezos asequibles".