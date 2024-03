Cartel de lujo para las patronales de Burela

Las mejores orquestas de Galicia actuarán en las fiestas patronales de Burela, según el avance del cartel dado a conocer por la comisión organizadora, que busca que los festejos "volvan a ser o referente que eran", indica Cristian Gómez. Las actuaciones arrancarán el 31 de mayo con Olympus y Claxxon, el sábado 1 de junio actuarán Neon y New York, el domingo 2 será el turno de Principal y Combo Dominicano y el lunes 3, que es festivo local, pondrán el broche Arizona, Panorama y París de Noia.

Burela honrará con un gran programa musical amplio y variado a la virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar con gran representación en la localidad, y a San Juan Bautista, patrón de la localidad, pero además dedicará otra jornada a ensalzar la música, a la que dedicará un día contando con la colaboración de las diferentes asociaciones y bandas del municipio.

La nueva comisión se marcó como objetivo desde el primer momento "intentar traer o mellor para o pobo, apostalo todo por Burela, para ter esas festas referentes na Mariña. Por iso intentamos mover ceo e terra para que volvesen grandes actuacións como as da Panorama, Principal ou París de Noia. Xuntando todas as orquestras penso qu e imos ter festa para rato, como quen di".

El portavoz destaca que "as festas de Burela teñen agora un nivel bastante grande, é complicado cadrar as datas porque son orquestras moi solicitadas, pero levamos traballando dende que formamos a comisión, en outubro do ano pasado. Traballamos arreo para cadralo todo e puidemos facer que haxa variedade e traer unha cabeza de cartel chamativa para que a xente veña a Burela e vibre coas orquestras deste ano".

Gómez señala que las fiestas arrancarán el 24 de mayo y habrá actividades de manera interrumpida todos los días hasta el 4 de junio. En el arranque coincidirá una actividad que promueve otra asociación. Se trata de la competición de Enduro, que se desarrollará el fin de semana del 24 al 26.

Los festejos mantienen actividades tan tradicionales y de tanto tirón como la elaboración de la alfombra floral, sobre la que desfila hasta el puerto la virgen del Carmen, donde espera para la participación en la procesión marítima, otro acto característico de las patronales para bendecir las embarcaciones antes de la salida hacia la costera del bonito.

Estudian hacer una cena baile para recaudar fondos

La comisión organizadora de los festejos está valorando ahora la posibilidad de hacer una cena baile para recaudar más fondos. La intención es favorecer la participación vecinal en el evento, pero también que con una aportación mínima todos los vecinos puedan contribuir a sufragar las actividades de las patronales. "O obxectivo é que nos axuden a construír as festas que todos queremos", recalca Cristian.



Los ramistas ya pusieron en marcha otras actividades en los meses previos para juntar fondos, como fueron el sorteo de una cesta por Navidad y también la realización de una fiesta durante el Entroido. Ambas tuvieron buena acogida y agradecen la colaboración vecinal y empresarial, así como de cuantos apoyaron ambas iniciativas.