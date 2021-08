Adrián Ben: dos carreras con una final en el horizonte

El atleta vivariense Adrián Ben tratará de aprovechar la inercia de su excepcional quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de los 800 metros lisos para buscar la clasificación para la final de la Diamond League, que tendrá lugar el día 8 de septiembre, en Zúrich.

El joven mariñano acudirá esta semana a Lausana, donde competirá mañana, y a París, el sábado, con el objetivo de mantener o mejorar el séptimo puesto que atesora por los puntos conseguidos en sus participaciones en Doha y Estocolmo, ya que son los ocho primeros los que se clasifican para la cita final.

La primera cita tendrá lugar mañana mismo, en Suiza, en una carrera de un nivel impresionante en la que participarán 8 de los 9 finalistas de los Juegos Olímpicos, incluidos los tres atletas que coparon el podio. Solo faltará el botsuano Nigel Amos, pero en su lugar estarán el canadiense Marco Arop, noveno en Tokio y que cuenta con una de las mejores marcas del año, y el keniano Cornelius Tuwei, que también fue capaz de correr por debajo de 1.44.

Ben se encuentra esperanzado en conseguir el objetivo, aunque admite que la carrera no tendrá nada que ver con la final olímpica. "Somos case os mesmos atletas, o qu exa fala do nivel que vai haber, pero penso que vai ser unha carreira moitísimo máis rápida. A verdade é que non tiven moito descanso dende os Xogos, pero chego con moi boas sensacións dos últimos adestramentos e a ver ata onde poido chegar", señala.

El corredor de Viveiro es consciente de que la posibilidad de bajar su mejor registro, conseguido en Estocolmo con 1.44.18 podría acercarle incluso al récor de España, pero no se traza este tipo de objetivos. "Eu sairei a dálo todo, a correr o máis rápido que poida e a marca dirá o rápido que fun capaz de ser", explicó.