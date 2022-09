Media maratón Ribadeo-As Catedrais: una carrera que se consolida

La media maratón Ribadeo-As Catedrais confirma su tirón en su octava edición. Un total de 674 corredores se han inscrito para una prueba que se celebrará este sábado con salida en la casa consistorial ribadense y llegada en el icónico arenal después de 21.097 metros de nivel medio-duro.

En el Concello de Ribadeo, entidad organizadora y con la que colabora el diario El Progreso como uno de los patrocinadores principales, están muy contentos con la respuesta de los atletas, a pesar de que echan en falta a unos 70 corredores. "Andabamos por 750 atletas, pero o domingo hai un trail na Caridad e agora hai moita oferta de carreiras. De todos modos estamos moi contentos e cremos que a participación está moi ben", valora Iván López, técnico municipal de Deportes.

López considera que hay varios factores que enganchan en esta prueba y que animan a que cada año se acerquen tantos corredores. "O que nos destacan sempre é o percorrido e o ambiente. Hai moito voluntariado animando en todos lados, xa que só nos cruzamentos temos 120 persoas en total. Tanto o trato que reciben como o ambiente e o percorrido pegado á costa é do que máis nos falan sempre", recalca.

Todo ello a pesar de que Iván López reconoce que los 21.097 metros no son un camino de rosas. "Ao principio é todo asfalto e, agás a subida de Calvo Sotelo no casco urbano, lévase ben, pero a partir do quilómetro 10, na zona de Piñeira, si que se empeza a complicar todo. Os atletas xa levan case a metade do percorrido nas pernas e logo hai moito sobe e baixa que se acaba facendo bastante duro. Non é unha carreira para vir facer tempo, senón para disfrutar do percorrido e das vistas, se se pode", relata un Iván López que no ha podido participar nunca en la competición, pero que sí ha realizado el trazado corriendo en más de una ocasión.

La participación vuelve a ser principalmente de atletas de la provincia de Lugo y de la vecina A Coruña. Concretamente un 25% de los inscritos proceden de Lugo, mientras que la asistencia de coruñeses se eleva hasta un 34%.

Fuera de las fronteras gallegas destaca la presencia de asturianos, ya que de la comunidad vecina proceden un 19% de los inscritos. También se desplaza un buen número de corredores de León, Ávila o Madrid, desde donde llega incluso un autobús.

La carrera, al tratarse de una media maratón, está destinada a mayores de 16 años, por lo que se establece una categoría juvenil, de 16 a 18 años; otra sénior, de 19 a 39; y luego cuatro de veteranos, abarcando cada una de ellas una década.

La organización, además de una camiseta conmemorativa para cada participante, entregará premios a los tres mejores de la categoría absoluta y a los mejores ribadenses. Concretamente, los primeros se llevarán 100 euros, los segundos 50 y los terceros, 25. Asimismo, habrá medallas para los tres primeros de cada categoría, tanto masculina como femenina, y trofeo para los corredores más jóvenes y veteranos que terminen.