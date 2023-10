Manuel Carrelo vivió una experiencia inolvidable en el Mundial de gravel

El asturiano Manuel Carrelo, afincado en Ribadeo, disfrutó de una experiencia inolvidable en el ciclismo de élite en el Mundial de gravel, una modalidad que combina asfalto y monte y que congregó a ciclistas tan conocidos como Van Aert o Mohoric, que se alzó con el título, pero también exciclistas como Valverde, que demostró su pujanza al terminar cuarto. La cita tuvo lugar en la región italiana del Veneto, con salida en Treviso y llegada en Pieve di Soligo.

El ciclista asturiano, conocido en el mundillo como Nenón, se ganó su derecho a participar en la cita mundialista "casi por casualidad" al participar en una prueba clasificatoria animado por un compañero.

"Había una carrera en Francia a la que iba a acudir un amigo y al final me animé y me fui con él, la verdad es que me sorprendió un poco clasificarme", aseguró Carrelo, que a partir de ese momento trató de prepararse para hacerlo lo mejor posible en la cita mundialista.

"Busqué algunas carreras por España a las que acudir para entrenar un poco y también para controlar mejor el tema del material porque es muy fácil que se pueda pinchar una rueda o tener una avería en la bici".

En la línea de salida pudo verse a corredores de primer nivel mundial en el ciclismo de carretera, pero también de otras disciplinas como el ciclocros o el mountain bike. "Esta disciplina mezcla un poco todas esas cosas, son carreras muy largas y bastante duras, pero la bicicleta es muy parecida a la de carretera, aunque con las ruedas un poco más anchas.

En el avión coincidí con Samu Sánchez, que también es asturiano, y que había sido campeón olímpico" y que finalmente se proclamó campeón en la franja de competición entre 45 y 49 años en la que también participó Carrelo, ocupando el puesto número 25 entre más de 100 participantes.

"Estoy contento, aunque no me había marcado ninguna meta en este sentido, yo lo que quería era acabar porque me habría dolido mucho tener que retirarme en los primeros kilómetros, como le pasó a muchos ciclistas después de tanto gasto de tiempo y dinero para acudir a este campeonato".

El gran objetivo de Carrelo era completar todo el recorrido, ya que las carreras de gravel suelen ser muy exigentes y los fallos mecánicos o por cuestiones físicas suelen estar al orden del día. "Fueron seis horas de carrera, más de 100 kilómetros y es muy importante cuidar la alimentación y la hidratación. Yo traté de tener mucho cuidado en algunos momentos porque había nubes de polvo y apenas se veía, así que me descolgué de algunos grupos en el tramo inicial y después es muy complicado llegar a ellos", señaló Carrelo, que se limitó a hacer su propia carrera e incluso se sorprendió de la fuerza con la que llegó altramo final. "Fui bastante cauto porque había una subida muy larga, pero la verdad es que me encontré bastante bien, llegué al final más entero de lo que pensaba", dijo.

Tres años sin competir. Carrelo no es un novato en la bicicleta, ya que lleva corriendo desde muy joven y en su palmarés figura el título de una prueba de la Copa de España , aunque dejó la competición durante tres años. Este año volvió de la mano del club Aerodynamics Academy, formado en Castropol. "Al principio les dije que no, pero al final me dejé convencer (risas) y a lo tonto llevo más de 31 días de competición, incluyendo una prueba por etapas en Andorra".