"A carreira da Toxiza ten vistas impresionantes e algún tramo de moita dureza"

Una de las grandes citas mariñanas entre las carreras de montaña reunirá este fin de semana a más de 700 participantes en el Toxiza Gran Trail, que contará con numerosas pruebas competitivas, algunas de ellas novedosas, y una Andaina solidaria. Las pruebas tendrán lugar entre el sábado y el domingo.

Desde la pasada temporada, la Toxiza se ha convertido además en una gran referencias para los especialistas en carreras de gran fondo, ya que es una de las dos carreras de la provincia de Lugo que cuenta con una distancia de ultra trail, de 60 kilómetros, para la que hay más de 70 corredores apuntados.

Unos de los valientes que tomará parte en la salida de la carrera más larga del trail será Jorge Doural, que repite la experiencia del año pasado tras completar la prueba con cierta solvencia. "Á verdade é que esperaba sufrir máis, o día foi fermoso e quedeime con ganas de repetir, pero é verdade que cada ano é un mundo e ao mellor este ano non o disfruto tanto", dijo.

Doural lleva solo unos 7 años corriendo "porque a min o que me tiraba era a bicicleta" y descubrió que cuantos más kilómetros hacía mejor se encontraba. "Empecei coas populares, concretamente cunha San Silvestre, pero pasei á montaña porque a min o que me gusta realmente é camiñar e a montaña. Fixen probas longas como a Carballiño-Santiago ou as 21 leguas de Narón", señala.

La Toxiza es algo especial para Doural, porque la conoce muy bien. "Gustame moitísimo a combinación que hai de terreos e paisaxes. Hai zonas de pura montaña, pinares, fragas, vales, na Toxiza hai máis pedra e arenisca, noutros terreos máis pizarra. Hai momentos de zonas abertas que son espectaculares, paso pola beira dunha cascada, en Lousada".

A Doural no le cuesta demasiado escoger un punto del recorrido e incluso aconseja a los aficionados que siguen este tipo de carreras que se acerquen al Fiouco se no hay niebla y se puede disfrutar del paisaje . "As vistas son incribles en moitos puntos, pero se teño que escoller quédome co kilómetro 50 do ultra, cando hai uinha zoa do Fiouco moi aberta dende a que se poden ver tódolos puntos altos polo que pasas a carreira. A verdade é que impresiona, polo menos a min. Tamén hai zonas de fraga moi fermosas, pero son chas e as vistas son diferentes", señaló.

También habla del momento más duro. "A Pena da Roca ten uns 400 metros de subida vertical que chega nun momento da carreira con bastante cansanzo nas pernas e na mente, aos 40 kilómetros. Hai outras subidas e baixadas, pero de treitos más curtos que penso que se levan mellor", dijo.

Las palabras de Doural demuestran que trata de disfrutar todo lo que puede del recorrido, sin darle excesiva importancia al puesto en el que pueda llegar. Ni siquiera elige la entrada en la meta como su mejor momento de las carreras. "Houbo algunha proba que si que agradecín chegar, como en Quiroga, pero na maior parte das carreras non é o momento da meta o que máis valoro porque cantos máis kilómetros faigo máis me apetece seguir. Prefiro saborear o momento de catro ou cinco kilómetros antes da chegada. Cada un ten o seu xeito de competir, ás veces ata se compite contra un mesmo", concluyó.