Carolina García: "Temos que valorar o patrimonio que hai cerca da casa"

CAROLINA GARCÍA, cervense de 23 anos, estudou Filoloxía Italiana e acaba de rematar un máster en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte na USC, dentro do cal investigou sobre a muralla medieval de Viveiro.

En que consistía o traballo?

Tiñamos que escoller unha cidade histórica e tratar un cambio drástico que a modificara nos séculos XVIII e XIX, que foron épocas de cambios xa que se percibía o aspecto medieval como algo antigo, vello, e querían modernizar as cidades.

Por que decidiu elixir a muralla de Viveiro?

Sempre intentei facer traballos que me levaran á casa, porque estudei moito de Italia, de Inglaterra, de toda Europa, e moitas veces ocorre que valoramos moito máis o de fóra e non tanto o que temos preto da casa. Púxenme en contacto coa profesora Herminia Pernas e recomendoume a muralla de Viveiro, que xa tiña pensado buscar información sobre ela.

Como levou adiante o traballo, documentouse ou falou con alguén?

Atopei dous libros que me foron de bastante axuda e que foron os que usei de base para o traballo: Historia de Vivero y su concejo do antigo cronista Juan Donapetry e Viveiro e as súas antigas murallas de José Miguel Novo Güisán. Tamén mirei outros libros que falaban doutras cousas, como as guerras que pasaron en Viveiro contra os franceses e que mencionaban a muralla levemente, e contactei co Concello e con Viveiro Turismo, que me axudaron sobre todo en canto aos tramos de muralla que existen na actualidade. Tamén investiguei información xeral de por que se destruían as murallas e hai moitos casos compartidos con outras cidades históricas que nese século vían as murallas como algo antigo, máis un obstáculo que algo patrimonial, e por exemplo en Viveiro algunhas portas impedían o paso de carruaxes e querían quitalas e a pedra que se sacou destas destrucións vendeuse ou foi empregada para a construción da actual Praza Maior. A de Carlos V quixeron tirala en 1856 pero mantívose porque creceu na sociedade de Viveiro unha consciencia do patrimonio e a cultura.

Pareceume interesante que a muralla separase directamente a cidade do mar

Chamoulle algo en particular a atención?

Puiden atopar unha foto antiga de 1890 na que se ven perfectamente os tramos de muralla que quedaban e sorprendeume moito que estaba en contacto co mar, a Ponte da Misericordia entraba directamente na cidade e a muralla separaba a cidade do mar. Tamén me pareceu interesante que se construísen vivendas pegadas nas que a parte de atrás da casa era a propia muralla, e que apareceran tramos antigos hai uns anos porque se excavou para facer outras cousas. Sigue existindo moito pasado antigo subterráneo e as humanidades axudan moito a entender á xente que teñen ouro, non físico senón cultural, e ir a Viveiro ver a muralla ou a porta de Carlos V é unha fantasía, deberiamos valorar o que temos.

Gustaríalle que se publicase o seu traballo?

Gustaríame moito e quero poñerme en contacto cunha profesora para falalo. O mundo dos artigos e das publicacións é moi complexo pero gustaríame que saíra á luz e a xente o puidera ver e interesarse polo patrimonio que ten.

A que quixera dedicarse?

Gustaríame unir tanto o meu gusto polo patrimonio natural como polos idiomas, pois falo catro fluídos (inglés, italiano, español e galego) e gustaríame meterme no mundo laboral dos museos ou das guías turísticas, aínda que non descarto un posible doutoramento.