Carne de calidad a un clic

La familia de Diego Martínez Díaz cría y produce ternera del país desde hace años en As Negradas (O Vicedo), lo que le ha llevado a él a adentrarse desde hace cinco en la ganadería también con la compra venta por la zona. Además con el confinamiento surgió la idea de comercializar online. Esta experiencia, iniciada en julio, es el nuevo yacimiento que ya explota con éxito.

"Xa levabamos tempo coa idea de comercializar o noso produto e ofrecemos prezos máis asequibles. Aproveitamos a pandemia, se non fora o coronavirus non me tería lanzado, pero visto que non se podía saír moito da casa decidimos empezar na web carnicasdiegomartinez.com e tamén promocionamos a carne no Facebook. Facemos lotes de tenreira e de cocho para que cada un escolla o que mellor se lle adapte. É carne galega, cruce con limusin e tamén temos de cachena", explica.

El ganadero indica que se trata de un producto tierno, de menos de un año, procuran siempre que tenga 6 o 7 meses. "Case saen de mamar, toman algo de cereal e van para o sacrificio para que sexa o máis natural posible". Cárnicas Diego Martínez contrata matanzas todas las semanas de animales propios y de otros adquiridos en ganaderías de calidad de la Costa. Un matadero sacrifica, despieza, envasa al vacío y etiqueta.

La comercialización se enfoca a particulares y la venta se realiza con servicio a domicilio. La firma efectúa el reparto gratuito mediante una furgoneta refrigerada propia en todo el norte lucense, pero también la sirve al resto de la Península con envíos con un coste de nove euros a través de una empresa especializada que pone el producto en destino en tan solo 24 horas. Así, llegan a Barcelona, Madrid, Córdoba o Almería.

SABROSA. "Pódese coller cada un por separado ou os lotes que temos de oferta a un prezo especial", señala. La relación calidad precio convence a los consumidores, que les dicen que "paga a pena e que son moi saborosos, porque a carne é moi blandiña, a xente que pide unha vez soe repetir", destaca.

La iniciativa despertó interés entre los mariñanos y cada vez tienen más pedidos. "Está funcionando ben", indica Diego Martínez, quien explica que lo más solicitado en el verano fue el lote para hacer barbacoas, porque "é moi típico comer un churrasco nesa época". Diego dice que "cada vez hai máis gandeiros, carniceiros e matadeiros que venden directamente".

El vicedense confiesa que al principio pensó que a lo mejor "a xente sería reacia a comprar carne así, pero estou vendo que se vende, porque vai envasada en frío, etiquetada e chega en 24 horas, é un produto fresco", subraya.