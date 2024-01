El Carnaval ribadense crece e impulsa el Día do Cocho y la Festa do Freixó

La organización de la fiesta del Carnaval en Ribadeo, que el año pasado tuvo que ser rescatada por el Concello y la asociación de comerciantes, decidió darle este año un fuerte empujón a este festejo, que había ido perdiendo fuelle en los últimos años. Se notará antes que nada en su duración, pues arrancará el 3 de febrero y se prolongará durante tres fines de semana más. Además, se potenciarán algunas de las peculiaridades del Entroido ribadense, como el Día do Cocho o la salida de las mascaritas y se va a recuperar la Cea de Entroido además de dedicar cuatro jornadas completas a la Festa do Freixó, que siempre contó con una gran aceptación popular.

El objetivo de la organización con esta remodelación total del Entroido es no solo impulsarlo, sino también "recuperar a súa esencia" que entienden que se basa en tres figuras fundamentales: "A mascarita, que é ese personaxe espontáneo, satírico e humorístico tan propio do noso acervo cultural e tan esquecido ao mesmo tempo, o Día do Cocho e o da Queima" con el que concluye el festejo en Ribadeo. "Queremos centrarnos nestes elementos diferenciadores e relevantes da tradición carnavaleira ribadense", explicó la concejala de Turismo e Comercio, Marta Saiz.

EL PROGRAMA. La edila explicó que el programa arrancará el 3 de febrero con la denominada Gala do Entroido, que estará dedicada a la música y en la que participarán varias asociaciones y colectivos de Ribadeo. El día 4 se realizará un homenaje a uno de los grandes impulsores de esta fiesta en el municipio, Alfonso Rodil, fallecido el año pasado. También será homenajeado Secundino Balsa, "unha persoa que representou o espírito e a esencia do Entroido ribadense", según Saiz.

Otra de las citas reforzadas a las que se refirió la concejala ribadense fue "a Festa do Freixó, que este ano se fará os días 3, 4, 10 e 11 de febreiro en diferentes localizacións da vila". Añadió que "o día 10 pola noite haberá un sorteo de agasallos entre todas as persoas que salgan disfrazadas á rúa. O 11 será o Día do Cocho e da mascarita. No Cantón tamén está previsto un sorteo entre as mascaritas que acudan ao encontro. Esa xornada celebrarase o baile infantil de disfraces no Rosa Lar".

En cuanto a la recuperación de la Cea de Entroido, acompañada de un buen cocido, se hará en una carpa en el parque de San Francisco el día 12.

El martes 13 será el desfile a partir de las cinco y media de la tarde y este año, para fomentar la participación, se incrementará la cuantía de los premios "grazas á achega de establecementos comerciais da vila. O Entroido 2024 rematará o 17 de febreiro coa Queima a carón da estación de autobuses".

Saiz explicó que quieren que "o Entroido de Ribadeo vaia a máis cada ano. Agradecemos a participación e a colaboración das distintas asociacións e colectivos que se sumaron para poder elaborar este amplo programa, que ampliaremos en datas próximas".

"A festa creará moito ambiente na nosa vila"

La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, se mostró satisfecha con la ampliación de las fechas en las que se celebrará esta fiesta en Ribadeo y apuntó que ello servirá para "crear moito ambiente na nosa vila", lo que estima que repercutirá de forma muy positiva "na nosa hostalería". "Estamos nun tempo de cocidos e freixós e de compartir tradicións e gastronomía", algo que cree que se notará más este año.

Ánimo para colaborar

Cruzado animó a comerciantes y vecinos en general a preparar los disfraces y "encher de cor e diversión as rúas de Ribadeo. Todo o que precisemos estará nas tendas do comercio ribadense".