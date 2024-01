El Carnaval de Foz arrancará el 27 de enero con la coronación de la reina

Foz ya cuenta los días para el Carnaval y la primera fecha para marcar en el calendario es la coronación de la reina, Carlota Fernández del Riego, que fue elegida en octubre. Según anunciaron este miércoles el Concello y l a comisión de fiestas O Noso Foz será el día 27 de enero, a partir de las nueve de la noche.

En esta ocasión el evento cambia de ubicación y será en una carpa instalada en la Rúa Atalaia en la zona de As Torres, "grazas á colaboración de varios veciños", asegura el alcalde, Fran Cajoto. "O xesto de colaboración desinteresada dos veciños, que non puxeron inconveniente ningún para que o Entroido poida ter unha localización cómoda e máis espazosa, debido a que o espazo da Sala Bahía xa non se axusta ao requerido para o evento". Esta carpa aglutinará la mayoría de las celebraciones del Carnaval.

Para participar en la cena es necesario inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] entre los días 8 y 10 de enero indicando el número total de comensales, el nombre concreto y el DNI de cada uno de ellos, el número de los menores de edad, el nombre de la mesa y el teléfono de la persona responsable.

"A capacidade é llimitada polo que rogamos que se respecte a forma de inscripción", asegura Fátima Novo, de O Noso Foz, "unha vez cerrada esta a comisión porase en contacto con cada grupo confirmando a reserva e indicando os días nos que se entregarán as entradas á cea". Podrán acudir personas de 14 años o más y los menores "deberán entregar autorización dos pais ou titores e deberán ir acompañados dun adulto responsable".

Está prohibida la reventa de entradas, la organización las recogerá, si es necesario hasta el 21. No podrá entrar en el recinto ninguna persona que no asista a la cena.

El menú estará compuesto por empanada, sopa de cocido, costilla asada y sobremesa y el precio de la tarjeta es de 30 euros. La cena estará amenizada por los DJ Alejandro Martínez y Pedro Bermúdez.