Carmen Veiga repite como candidata del PSOE a la alcaldía de Barreiros

Los socialistas de Barreiros decidieron en una asamblea extraordinaria que Carmen Veiga repitiese como candidata de su partido a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del año próximo. Los militantes del PSOE de dicho municipio adoptaron esa decisión por aclamación.

Carmen Veiga Rodríguez reside en Celeiro de Mariñaos y trabaja actualmente como peón de limpieza en el municipio de Ribadeo. La presentación de su candidatura estuvo refrendada por el secretario xeral del PSOE provincial, Álvaro Santos; el presidente de la Diputación, Darío Campos, así como la diputada en el Congreso Pilar Cancela y varios miembros del PSOE a nivel local y comarcal.

Veiga agradeció el apoyo de sus vecinos para repetir como cabeza de lista a las elecciones de Barreiros y avanzó que "imos confeccionar unha lista que reflicta e recolla as inquedanzas de toda a sociedade de Barreiros co obxectivo de que os socialistas gañemos os próximos comicios".

La responsable socialista considera que actualmente Barreiros está "ante un momento de moita responsabilidade, por iso, que ninguén dubide do esforzo e traballo que imos facer para que Barreiros volva estar no lugar que se merece, que falen das nosas fermosas praias, da exquisita comida ou da xente amigable coa que contamos, e non dos problemas que temos no concello por culpa dunha pésima xestión do goberno do PP".

Veiga cree que es un momento de cambio "que a xente percibe" y considera que el PSOE tiene que ser capaz de "ofrecerlles un proxecto social que integre e que non deixe a ninguén fora. Desenvolver ideas ilusionantes, escoitando as demandas dos veciños e traballando cóbado con cóbado con eles para dinamizar a vida social, a economía e o turismo do noso concello, aproveitando as oportunidades que o territorio nos achega. Estou convencida que dende a unión e a forza o conseguiremos".

PROYECTO. Álvaro Santos avanzó que el PSOE presentará un proyecto en el que primarán las personas sobre los intereses partidistas "no que estar ao carón dos veciños e as súas necesidades sexa o motor que nos empuxe a gañar as eleccións de maio".