Carmen Rodríguez: "El secreto de la enfariñada es que repose bien la masa"

Carmen, usted es una de las voluntarias que el domingo preparará la masa para la Festa da Enfariñada de Trabada ¿Cuánto tiempo lleva cocinándola?

Yo crecí con el sabor de la enfariñada. Llevo cocinándola toda la vida, aprendí de mi madre a hacerla y cuando viví en el extranjero la seguí haciendo de vez en cuando.

¿Así que se llevó el sabor de su tierra, Trabada, por Europa?

No solo eso, a mi hijo que sigue viviendo en Alemania le encanta la enfariñada. Aún la última vez que lo visité, que fue hace poco, le preparé una buena tanda de ellas.

¿Cuál es el secreto para conseguir que la enfariñada salga bien?

Lo más importante para una buena masa es dejarla reposar cuanto más tiempo mejor. Eso ayuda mucho a que la enfariñada alcance su punto.

¿Es duro preparar la masa para tantos comensales?

Es mucho trabajo, da mucho que hacer, pero lo llevo bien. Mientras viví en el extranjero trabajé muchos años en la rama de la hostelería y me manejo bien en los fogones. Para mí no es problema la elaboración de las tandas de enfariñada para la fiesta.-

¿Qué es lo mejor de ser voluntaria en las cocinas de la Festa da Enfariñada?

Lo mejor, con lo que más disfruto, es ver lo mucho le gusta a la gente comerla, sobre todo, a los más jóvenes. Es un gusto ver que les gusta y que tienen interés en esta tradición.

Y qué tal el ambiente en la cocina, ¿aprovechan para el cotilleo?

El ambiente en la cocina bien. Sí que aprovechamos para charlar, y confraternizar. Pero, la verdad, es que no hay mucho tiempo para el cotilleo porque hay que atender la masa y estar pendiente de ella para que no se fastidie.

¿Son todas mujeres o hay algún hombre?

Bueno, hay muchas mujeres, la gran mayoría, también algún hombre, sí, pero pocos. Al principio éramos diez cocineras, pero en las últimas ediciones se sumó bastante más gente. También cada año hay más asistentes y eso es muy bueno.

Usted aprendió a hacer la enfariñada de su madre, ¿ha enseñado a sus hijos a hacerla?

No tengo hijas. Tengo un hijo y sí que pone atención cuando la hago, aunque de momento no lo veo metido en faena.

¿Como le gusta a usted la enfariñada? Hay quien la come con leche, con tocino, con azúcar o miel.

Bueno, yo prefiero la enfariñada sola, sin más. No me gusta mezclarla con otras cosas. Es verdad que se come mucho con torreznos, pero a mí me gusta la masa tal cual y si la como con los torreznos, los como aparte.

¿Cuál es la receta para elaborar la tradicional enfariñada de Trabada?

La receta tradicional son huevos, leche, agua, harina y sal. Esos son los tres ingredientes de la enfariñada tradicional, pero en mi caso no echo leche. Luego, como hablamos, cada persona la come combinándola a su manera, a su gusto.