Carmela López renueva a fondo la candidatura socialista en Burela

La gran renovación anunciada con la candidata del PSOE a la alcaldía de Burela, Carmela López, se confirmó y ratificó en el Comité Provincial. La lista de la actual concejala de Servicios Sociais apenas mantiene dos caras de anteriores mandatos: de número 2 Ramiro Fernández, con el que dice se complementa muy bien y ya casi cerrando la diputada Patricia Otero. López se ha volcado en valorar personas que o bien descubrió en momentos tan duros como la pandemia o tienen labores reconocidas. El PSOE lucense también ratificó a la hasta ahora número 2 en Cervo, Luján Ramos, como candidata a alcalde y en el resto de plazas mantiene una importante representación femenina, con alcaldesas y portavoces que repiten, aunque faltan por cuadrar en la comarca candidaturas socialistas como la de Xove o Riotorto.

Luján Ramos. PSOE

En cuanto a su equipo político, Carmela López desta a la número 3 Lina Gómez, "profesora no Vista Alegre que me encanta e ademais está vinculada con Ledicia e coa Feira do Bonito dende que era unha nena".

"No 4 —explica—, vai Madar, Carlos Méndez Pena, implicado co deporte de base, entrenador do fútbol sala e presidente por dez anos do clube de baloncesto, que ademais traballa no porto como chaboleiro".

De 5, en una lista cremallera masculina/femenina figura Patricia Eijo Palmeiro "administradora de fincas, filla de armador retirado e moi competente no seu". Sobre el caboverdiano Carlos Moreno Gonçalves en el seis, López destaca que "xa estaba vinculado na política do seu país e traballa no 24 horas e para un exportador de peixe en Celeiro; Os inmigrantes coñecinos moito na pandemia e me axudaron moito, son xente mo interesante en todos os aspectos".

En el número 7 de la lista incluye a Catalina Caamaño, "farmacéutica do centro de saúde que é un dez. É superreinvindicativa coa sanidade pública e tamén me axudou moitísimo durante a pandemia. E conto no 8 con José Manuel Casdelo, médico de urxencias no Hospital, un histórico". De 9 va la histórica socialista burelesa María Elvira García López, "ama de casa que sempre defende que o seu na política e política é puro sentimento", según López.

Diego Fole es otro médico residente de segundo año en el Hospital "e interésalle a vida orgánica e con 32 anos está moi comprometido con Burela,pois ademais é médico no Pescados Rubén". Sobre Celia Álvarez en el 11, que fuera concejala con Roberto Álvarez en Cervo dice que "aprenderei moito con ela na política pola súa experiencia". Sobre Alberto Méndez, maestro asturiano que pertenece al mundo audiovisual, su padre llegara para trabajar en Armón y en el 13 figura Patricia Otero, con otros dos hombres de partido, José Manuel Fernández y Ramón Ramos, cerrando lista.

Sobre tal renovación, la candidata a alcaldesa asegura que "non ma pediron, deixáronme decidir como candidata e desde o principio sabía que me quería rodear con un equipo de meu. Eu tiven total liberdade e con Ramiro facemos un moi bo equipo e estou seguro de que non só estamos capacitados, complementámonos moi ben. A vindeira semana quedarei con todos para a foto".

En cuanto al resto de candidatas, el partido destacaba la juventud "consolidada" que continúa en Ribadeo, con Marta Rey o las alcaldesas de Trabada, Mayra García Bermúdez; Viveiro, María Loureiro; o Fran Cajoto, en Foz. También Rocío López, en Lourenzá, Esperanza González, por Mondoñedo, Carmen Veiga por Barreiros, mantienen una alta participación femenina en las candidaturas y cabezas de lista mariñanas.