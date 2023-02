Carmela López es la candidata del PSOE a la alcaldía de Burela

Carmela López Moreno, actual concejala de Servizos Sociais e Mar de Burela, fue elegida como candidata del PSOE a la alcaldía del municipio en una reunión con la militancia que se celebró este martes en la localidad con la asistencia del secretario general de los socialistas lucenses, José Tomé, y la secretaria de organización provincial, Pilar García Porto. "Dado que a executiva do Partido Socialista de Burela non está constituída corresponde á dirección provincial realizar a proposta da candidata ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio", explicaron desde el partido.

En el encuentro con la militancia se llevó a cabo una valoración del trabajo realizado en los últimos años por los socialistas, así como de los pasos a dar para fortalecer y dinamizar la agrupación local y para seguir impulsado el futuro del municipio. En este contexto se eligió a López Moreno como candidata, una persona que, dijo Tomé, “xa vén desempeñando dende hai tempo un gran traballo como concelleira”.

En este sentido, Tomé también recalcó que Carmela López es "a primeira muller candidata do Partido Socialista ás eleccións municipais de Burela e estou convencido de que será a primeira muller alcaldesa de Burela pola súa preparación, capacidade de traballo, pola súa experiencia tanto nestes anos de concelleira como pola súa traxectoria anterior, polo contacto e diálogo que mantén cos seus veciños, polo perfecto coñecemento que ten do seu concello, das necesidades e oportunidades de Burela e polo seu compromiso e ilusión”.

Tomé también puso de manifiesto “o extraordinario labor para mellora a vida dos veciños e veciñas de Burela e impulsar o desenvolvemento social e económico deste municpio que fixo durante todos estes anos o alcalde, Alfredo Llano”. También deestacó la labor de su equipo y subrayó el papel no solo de Carmela López sino también de Ramiro Fernández Rey, el otro nombre que sonaba con fuerza en las quinielas como candidato. "Fernández Rey xogou un papel fundamental no proxecto socialista en Burela engranando ademais a acción do grupo municipal coa da agrupación socialista”, subrayaron desde el partido.

La ya candidata presentará en los próximos días su candidatura a los vecinos en un acto al que está previsto que acuda José Tomé.