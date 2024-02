Carlota Suárez: "Mi nueva novela, 'Muerte en el meridiano', es un homenaje a Agatha Christie"

La escritora Carlota Suárez presenta este viernes, a las ocho y media de la tarde, en la librería Bahía, de Foz, su tercera novela, titulada Muerte en el meridiano. Suárez tiene una gran vinculación con Galicia en general y con A Mariña en particular. Es habitual verla por el municipio costero.

¿Qué le une a usted a A Mariña?

Mi pareja es gallega, mis padres venían a veranear a esta zona, a Foz. Y ahora, por lo menos una vez al mes, suelo venir aquí, y me doy mis paseos por Llas o por la zona de Barreiros. Cuando estoy empezando una novela, en fase creativa, me viene fenomenal.

Hábleme de su última novela, y la que presenta en Foz mañana, Muerte en el meridiano.

Es una invitación a jugar al cluedo, y es un homenaje a Agatha Christie. Aparece un cadáver en la isla de Santa Lucía, una pedanía ficticia de la isla del Hierro. Una isla donde no hay coches y es muy pequeña. Y todo lo que pasa está alrededor de un festival literario muy particular, donde no hay público presente, ya que la asistencia es on line. Solo están presentes los editores, libreros, escritores, traductores, gente relacionada con ese mundo. Y aparece un cadáver y hay que encontrar el culpable.

Habla usted del mundo editorial, literario. Es una ficción pero, ¿tiene qué ver con la realidad?

Pues mira, a riesgo de aparecer colgada de alguna farola, te diré que me he quedado corta. Tengo muchas amigas trabajando en grandes editoriales y me han contado muchas cosas, las sombras del mundo literario. Pero son las sombras del ser humano en general. Si la misma novela la sitúo en un concurso de cocina, seguro que habría las mismas historias.

¿Por qué eligió el mundo literario?

Cuando escribo me gusta invitar al lector a reflexionar sobre cosas que me preocupan. Creo que si todos reflexionamos un poco, dejamos de mirarnos el ombligo y dejamos a un lado los egos desmedidos, podría mejorar la cosa.

¿Cuándo suele escribir?

De la tinta no se come, soy higienista dental, trabajo en un centro de salud de ocho a tres y eso me deja tiempo para escribir.

¿De dónde ha bebido usted, cuáles han sido sus influencias?

Soy una lectora voraz, pero hay épocas. Soy una cronopia convencida, me encanta Julio Cortázar, lo adoro, y me cuesta hablar de él en pasado, porque cuando le leo estoy conversando con él. Ahora estoy leyendo a Andrea Aguilar-Calderón, que es muy buena. Y también a Esther García Llovet. Y, cuando era una niña y pasé a edad adulta, pasé de leer los Hollister a leer a Agatha Christie, y fue como magia, me hacía mayor, fue un antes y un después.

¿En su casa, cuando era pequeña, se respiraba literatura?

A mi padre le gustaba mucho leer, siempre hubo libros. Y luego, cuando era pequeña, no existían las biblioteca municipales, de barrio, había una biblioteca más grande donde me llevaba mi abuelo. Cuando aparecieron las bibliotecas municipales fue lo mejor que me pasó en la vida.

¿Qué significa para usted presentar el libro en Foz?

Soy muy pudorosa con el tema literario y nunca quise presentar en Foz. Pero esta vez es un paso más, un despelote como escritora, un paso que no había dado. Y Bahía es una librería real, independiente, que se preocupa por la literatura.