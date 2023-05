Carlos Baamonde: "Os colexios vellos de San Miguel son un pouco como a miña casa"

Os colexios vellos de San Miguel de Reinante son un dos exemplos da arquitectura indiana que ten o municipio de Barreiros. Inaugurados en 1916, nun primeiro momento tiñan unha única planta que albergaba catro aulas, dúas para nenas e outras dúas para nenos, e co tempo ampliouse cun primeiro andar que albergaba a vivenda para os mestres. Situada no Camiño de Santiago, actualmente a escola é un edificio municipal que se usa como local social e sala polivalente. É precisamente deste xeito como recorda Carlos Baamonde as escolas indianas. "Miña nai dime que o único que me faltou foi nacer alí porque teño pasado moito tempo e a verdade é que as sinto, un pouco, como a miña casa", asegura.

"Os venres iamos aos ensaios de pandeireta e os sábados a baile co Arco da Vella e alí se seguen facendo os ensaios do grupo", afirma Carlos, "e tamén alí se fan a meirande parte das actividades culturais de San Miguel, dende a Festa do Caldo, ata a cabalgata de Reis ou o baile infantil de Entroido e tamén son os ensaios de teatro". "É como un local multiusos, ao que sempre se recorreu para facer cousas, é un pouco o referente cultural do pobo", indica Carlos, que garda recordos de anos.

"Teño moitas lembranzas, pero igual do que máis me acordo é dos bailes do domingo de Entroido para os nenos, que se enchía sempre de xente", relata, "cando xa se empezaba a ir o mogollón e quedaba a organización xogabamos ao brilé ou subiámonos ao escenario cun micrófono e cantabamos". "Témolo pasado moi ben", di.

Ademais Carlos recorda a transformación que sufriu a escola nos últimos anos, dende a reforma que a converteu nun espazo máis cómodo. "Agora está moi ben, ten locais super diáfonos e está perfectamente acondicionada, incluso ten calefacción, porque antes pasábase moito frío nos ensaios", recoñece, "eu aínda lembro cando estaba todo de madeira e bastante deteriorado, agora é unha marabilla".