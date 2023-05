Carla Trillo participa con Galicia en el Campeonato de España de Trail Running

Por segundo año consecutivo, Carla Trillo (Burela, 1984) correrá el Campeonato de España por Comunidades de Trail Running, que se disputará en la localidad navarra de Lerín sobre un recorrido de 26 kilómetros el domingo. La burelesa competirá en esta prueba junto a otras cuatro compañeras y la selección masculina también tendrá cinco representantes. La expedición gallega partirá en la mañana del sábado hacia Pamplona.

"Ya el año pasado la experiencia de correr en el Campeonato de España en Berja fue brutal, y ahora consigo volver con la selección y es un orgullo", dice Trillo, que reconoce que está "muy ilusionada" e incluso "con más ganas que el año pasado", advierte.

La experiencia el año pasado fue brutal y este año voy muy ilusionada, incluso con más ganas que el año pasado

Este año Trillo cuenta con la ventaja de tener cierta experiencia en este tipo de competiciones y llega en un estado de forma mejor que con el que fue la temporada pasada. "El año pasado llegué al Nacional con un catarro y no me salió la carrera como quisiera", dice. "Este año espero que me responda el cuerpo bien», dice, y cree que así será, por lo menos por las carreras previas. «En la Camovi acabé con muy buenas sensaciones", dice Trillo, que fue tercera. "La Camovi fue la segunda maratón que hice en mi vida y pensé mucho en si hacerla o correr una distancia más corta, pero fui a disfrutar y me salió bastante bien", reconoce la deportista mariñana.

En cuanto a las expectativas para la carrera del domingo, Trillo no se marca objetivos clasificatorios sino "hacerlo lo mejor que pueda", subraya. "Daré lo mejor de mí, pero está claro que hay mucho nivel porque hay otras comunidades que llevan a chicas muy buenas, que entrenan con más desnivel e que incluso tienen más facilidades que nosotras", dice.

Daré lo mejor de mí, pero está claro que hay mucho nivel porque hay comunidades que llevan chicas muy buenas

Sobre la distancia, de 26 kilómetros, se adapta bien a las condiciones de Trillo. "Es algo que suelo hacer, porque sigo combinando mucho asfalto, montaña...", explica. "Es una distancia que me gusta, porque si es más larga ya son otro tipo de carreras, y el recorrido será muy rompepiernas, tiene un desnivel positivo que no llega a los 2.000 metros", señala.

Sobre el equipo que presenta Galicia, señala que "conozco a las compañeras y haremos una reunión conjunta antes de la prueba para hacer algo de estrategia, porque vamos en equipo, y tiraremos unas de otras", señala.

La prueba se disputará el domingo y junto a Carla Trillo, del Club Atletismo Ría de Foz, la selección femenina está compuesta por Beatriz Barroso (C.A. Noia), Inés Ramos (C.A. Sar), Patricia Varela (Atletismo Arenteiro) y Verónica Calvo (C.A. Sar). En cuanto a los hombres estarán liderados por Pablo Comescasse (C.D. Delikia) junto a Amador Pena (SD Compostela), Manuel Piñeiro (C.A. Cambados), Roberto Tuñas (C. A. Negreira) y Rubén Insúa (C.A. Sar).

En la selección femenina falta la campeona gallega Silvia Casal, que por motivos de agenda no podrá competir en Navarra.

Para el responsable de la selección gallega de trail, Iván Sangiao, "vai a ser un percorrido moi rápido a onde acudirán os mellores especialistas da distancia xa que se xogan as prazas para o campionato mundial da modalidade", argumenta. Sobre los objetivos del equipo gallego afirma: "Contamos un combinado que mistura experiencia e unha gran motivación polo que os nosos obxetivos serán os de seguir medrando e intentar mellorar os resultados globais do ano pasado", especifica el máximo responsable de la selección.

El año pasado en Berja, el equipo masculino fue undécimo, siendo el mejor clasificado Carlos Lorenzo en el puesto 80º. En cuanto a las féminas, Galicia fue décima y última, y Carla Trillo se clasificó en el puesto 40º siendo la segunda mejor gallega solo por detrás de Beatriz Barroso, que acabó en el puesto 33º de la general.