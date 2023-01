Carla Trillo y Cristian Expósito, dos bureleses en la cima del Tour Mariña 2022

Carla Trillo y Cristian Expósito han sido los ganadores del Tour Mariña 2022. Una serie de 12 carreras que tenían un formato de Liga y donde los más regulares han sido el burelés y la mariñana.

Cada uno de los protagonistas, por el triunfo, recibieron un trofeo, unas tarjetas regalos para el decatlhón y un bono para una noche en cualquier hotel Eurostar de España. El Tour Mariña está promovido por Championchipnorte y El Progreso.

"Estoy contento porque me gusta correr por esta zona", dice Cristian Expósito, que la temporada pasada corrió con el Club Atletismo Burela y la que viene lo hará con el Náutico de Narón. "Es una Liga regularidad; por ejemplo, Jarno Pousada ganó más carreras que yo, pero al no hacer el mínimo de ocho, no optó al triunfo en el Tour Mariña", explica. Expósito venció en la Run Foz Run Nadal y en Viveiro, en el homenaje a Adrián Ben.

"Hubiera participado en las doce carreras, que era mi objetivo al principio de temporada, pero la Run Foz Run del verano no la pude correr porque estaba muy fastidiado de una muela y la de Valadouro la cambiaron de fechas y yo estaba fuera, de vacaciones", argumenta el atleta aficionado.

Cristian Expósito durante una carrera.

Sobre el proyecto del Tour Mariña, cree que es "algo que está muy bien, porque atrae a muchos corredores, y se han hecho carreras por casi todos los concellos de A Mariña", subraya.

Expósito prepara cambios para el 2023. El primero, como hemos señalado antes, el cambio de club. "El Club de Burela está creado como club, pero no está federado, por lo que me voy al Náutico de Narón", argumenta.

Respecto a los objetivos de cara a la próxima temporada, estará el repetir triunfo en el Tour Mariña. "Siempre que pueda correr por aquí, lo haré". Además, también correrá en principio el Campeonato de España de media maratón y el de maratón "y veré también lo que quieren desde el club".

Carla Trillo fue la vencedora en féminas del Tour Mariña, aunque terminó con un sabor de boca agridulce por una pequeña sobrecarga en la última carrera. "Acabei con malas sensacións", reconoce, y argumenta. "Foi un ano de non parar, na última carreira, a Run Foz Run Nadal fixenlla cunha sobrecarga no piramida esquerdo y non me atopei nada ben", explica la atleta, que terminó en cuarta posición la carrera. Pero antes, Carla Trillo había conseguido triunfos en Lourenzá, Mondoñedo, San Ciprián y la Run Foz Run de verano, además de subirse al podio en diversas carreras del Tour Mariña 2022. La única prueba que se perdió del circuito fue la Benquerencia Terra e Mar de Barreiros.

Ha sido un año de muchas carreras para Carla Trillo. Ha compaginado la montaña con el asfalto, donde ha participado en 2022 en tres medias maratones. También ha corrido algo de cross. "Estou contenta porque conseguin moitos logros personais, pero levo moito tempo sen parar y agora teño que facerlo un pouco", explica, refiriéndose a la lesión.

Sobre la próxima temporada, Carla parece que estará más enfocada a los trail de montaña. "Tíareme moito a montaña e teño varios obxetivos en mente, pero aínda non sei o que voy facer", concluye. En principio, para lo que espera tener un hueco es para poder volver a participar en un Tour Mariña que ya ganó en la edición de 2019.