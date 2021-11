A Mariña recupera su cara cultural de noviembre

La relajación de las medidas impuestas para controlar la pandemia de covid deja cada vez más actos culturales y este mes de noviembre llega cargado de propuestas. Burela, Foz y Lourenzá son algunos ejemplos.

"Por fin empezamos a programar máis cousas e xa con aforos case completos dentro do auditorio, o que esperabamos con moitas ganas porque durante todos estes meses foi complicado programar actividades culturais dentro do auditorio", aseguró el edil de cultura burelés, José Díaz, "a partir de agora parece que a situación nos vai permitir recuperar ese nivel cultural ao que chegaramos".

El primero de los espectáculos será el musical Coco de este viernes para el que las entradas llevan días agotadas, pero todavía están a tiempo de conseguir las dos que sortea El Progreso a través de su Facebook.

En noviembre también se recupera la Festa da Castaña, prevista para el sábado a las siete de la tarde. Se repartirán castañas y bollos preñados con bebida a 2 euros, habrá música y de cinco a ocho un taller de confección de zonchos y chapas para el que hay que inscribirse en el 647.13.66.73.

El día 13 llega el teatro con O premio de La Quintana y el 14 vuelve a la programación Burela de Cine. El día 21 Teatro do Atlántico representa Libre como os paxaros y noviembre se cerrará con la obra Conexión Pingüín de Culturactiva.

En Foz la apuesta es la música en colaboración con la escuela municipal. Este sábado, a las ocho de la tarde, en la Sala Bahía actúa el combo de la escuela DKBand con composiciones de blues, rock y pop rock. El día 13 será el turno del combo de jazz. La banda de música también realizará una actuación con el grupo teatral Touporroutou el día 27. A la música hay que sumar el teatro, el próximo domingo, a las siete, con la compañía Ítaca que representa Formigas no peto.

"Para acudir a estes eventos non será necesario anotarse, pero si o uso de máscara e xel hidroalcohólico e ata cubrir aforo, como marcan as novas medidas sanitarias impostas", explicó la edil de cultura focense, Inés López Couto, que subrayó que se pide a los asistentes llegar diez minutos antes "para un correcto desenvolvemento do evento".

Y en Lourenzá los protagonistas serán los libros. La asociación Patrimonio Laurentino, en colaboración con el Concello, organiza las presentaciones de cuatro libros los sábados. La primera presentación es este sábado, a las siete de la tarde en el pazo de Tovar. Isabel Olmos Pares, magistrada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), presenta una reflexión literaria sobre el tema de la manada desde el punto de vista de uno de sus miembros bajo el título No duerme nadie.

El 13, a la misma hora y también en el pazo, Marica Campo presentará Os 25 anos da obra Confusión e morte de María Balteira. El 20, la presentación será en la iglesia de Vilanova a las cinco y media de la tarde con el libro del cura de Lourenzá, Xosé Antón Miguélez Díaz, que presenta Oda a Xesucristo, credo e camiño. Finalmente, el día 27, a las siete de la tarde, en el pazo de Tovar será el turno de Antonio Reigosa con Cen historias máxicas pola Mariña encantada e contrahistoria de Galicia.

Mondoñedo: convocado el concurso de adornos navideños

El área de cultura de Mondoñedo convoca la quinta edición del concurso de decoración de Navidad, que puede hacerse en fachadas, balcones, portales, jardines o escaparates, entre otras localizaciones. También se pueden instalar árboles de Navidad. Se puede participar de manera individual o colectiva. Se repartirán dos premios de 100 euros en la modalidad individual y uno de 200 en la colectiva. También habrá uno especial de 50 euros para el mejor árbol.



Ambiente de Navidad



El objetivo principal de este concurso es incentivar a los vecinos a decorar las viviendas y los comercios para dar ambiente navideño, tanto a la ciudad como al resto del municipio.